Resumen diario: Wall Street reduce beneficios ante una posible respuesta israelí a los recientes ataques con cohetes iraníes 🔴

Los índices estadounidenses reducen los beneficios desde la primera parte del día tras los informes de una posible escalada del conflicto en Oriente Medio, en concreto una posible respuesta israelí a los recientes ataques con cohetes iraníes, es decir, un ataque a instalaciones energéticas según la información proporcionada a la NBC por la administración estadounidense.

El petróleo rebota rápidamente desde alrededor de 76,5 dólares a casi 78 dólares estadounidenses tras estos informes, y parte de los beneficios en Wall Street se han borrado. Las acciones de Nvidia siguen subiendo más del 3%; el sentimiento en la industria del software es muy positivo hoy.

El índice de empresas tecnológicas Nasdaq-100 es el que más aumenta hasta los 20.200 puntos, es decir, alrededor del 1,00%. El S&P 500 sube un 0,58% hasta los 5.780 puntos, mientras que el índice de empresas de pequeña capitalización Russell 2000 cotiza sin cambios significativos.

El avance del índice Nasdaq-100 se sustenta en el sector de semiconductores, especialmente en las acciones de Nvidia, que hoy suben un 3,20%. El mejor sentimiento sobre las acciones se puede atribuir a la información que indica que la demanda de chips de la compañía, incluidos los nuevos chips Blackwell, es sostenida. Palantir y Palo Alto Networks registran avances igualmente impresionantes.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años subieron hoy hasta el 4,3%, el dólar amplió sus beneficios, lo que ejerció presión sobre los metales preciosos. La plata cae casi un 4% y el oro más del 1%.

La balanza comercial del período actual ascendió a -70.400 millones de dólares, ligeramente mejor que los -70.600 millones estimados. El déficit comercial del mes pasado se revisó de -78.800 millones de dólares a -78.900 millones de dólares. El déficit comercial de bienes mejoró a -94.220 millones de dólares desde -102.800 millones de dólares en el mes anterior, mientras que el superávit de servicios aumentó ligeramente a 24.400 millones de dólares. El déficit comercial con China para agosto ascendió a -27.880 millones de dólares en comparación con -30.120 millones de dólares en julio.

Los índices bursátiles chinos tuvieron una sesión muy débil, con Hang Seng cayendo más del 10%, después de que la conferencia de hoy de los responsables políticos chinos decepcionara las expectativas de los inversores, lo que puso en duda la sostenibilidad de nuevos beneficios en el mercado bursátil chino.

Los reguladores indicaron que la economía está en camino de un crecimiento del PIB del 5%, pero pusieron en duda si las medidas de estímulo a corto plazo se traducirán en demanda, y no dieron garantías de nuevos estímulos fiscales, muy esperados.

La sesión europea transcurrió hoy con estados de ánimo mixtos, con caídas significativas en las acciones de las empresas de recursos y moda, que recientemente habían estado ganando terreno en la ola de optimismo relacionada con China. Las acciones de Swatch y Kering registraron caídas del 7% y el 5% respectivamente; Sin embargo, Hermes recuperó las caídas iniciales y cerró cerca de niveles neutrales.

Los contratos de algodón rebotan por encima de los 72 dólares por fardo, después de una liquidación de más del 3% impulsada por un dólar fuerte, caídas en China y precios más bajos del petróleo.

Bitcoin registró varios máximos de volatilidad fuertes, pero aún cotiza alrededor de los 63.000 dólares estadounidenses; el sentimiento del mercado de criptomonedas sigue siendo mixto.

