Resumen diario: Wall Street vuelve a los beneficios mientras las acciones de las grandes tecnológicas se recuperan; Bitcoin se acerca a los 100.000 dólares (21.11.2024)

Los índices estadounidenses continúan hoy su tendencia alcista. El S&P 500 sube un 0,7%, el Nasdaq 100 sube un 0,5% y el Dow Jones un 1,2%. El índice con mejor rendimiento es el Russell 2000, compuesto por empresas más pequeñas, que sube aproximadamente un 2%.

El mercado de valores europeo cerró en terreno positivo. El WIG20 de Polonia encabezó los beneficios, registrando un aumento del 1,55%. Otros índices importantes también subieron: el FTSE 100 del Reino Unido (+0,8%), el DAX de Alemania (+0,74%), el CAC 40 de Francia, el FTSE MIB de Italia y el IBEX 35 de España (cada uno +0,2%).

Tras los resultados de ayer, las acciones de Nvidia experimentaron una elevada volatilidad, cayendo inicialmente más del 3,5% durante la sesión. Sin embargo, el sentimiento alcista prevaleció más tarde y las acciones ahora han subido modestamente un 0,6%.

Las acciones de Alphabet cayeron más del 5% después de que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presionara a la empresa para que vendiera Google Chrome como parte de los esfuerzos antimonopolio relacionados con su dominio en los motores de búsqueda.

Snowflake sorprendió positivamente con sus resultados del tercer trimestre y elevó las previsiones para el cuarto trimestre y el año fiscal 2024/25. La acción ha subido más del 33%, alcanzando su valor más alto desde febrero de 2023.

Mercados de bonos: los rendimientos de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 años se mantienen estables por encima del 4,42%, los rendimientos de los bonos alemanes cayeron al 2,32%, los rendimientos de los bonos japoneses a 10 años aumentaron 0,022 puntos porcentuales hasta el 1,09%.

El índice de precios al productor (IPP) de Canadá resultó más alto de lo esperado, con un 1,2 % (pronóstico: 0,9 %; anterior: 0,6 %), lo que fortaleció al dólar canadiense frente a una canasta de monedas.

Las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos cayeron inesperadamente a 213 000 la semana pasada (pronóstico: 220 000; anterior: 219 000), lo que marca un mínimo de siete meses. Esto respalda la narrativa de la Fed de que el mercado laboral sigue siendo sólido, lo que reduce la urgencia de nuevos recortes de tasas.

El índice de la Fed de Filadelfia también cayó inesperadamente a -5,5 (pronóstico: 7,9; anterior: 10,3), lo que indica una contracción de la actividad industrial en noviembre.

El mercado de criptomonedas está mostrando un fuerte impulso alcista. Bitcoin ha subido un 3,9 %, ahora a solo un 2 % del hito de los $100 000. Ethereum (+9 %) y Solana (+8,5 %) también están experimentando ganancias significativas.

Los metales preciosos registraron beneficios moderadas: oro (+0,8%), plata (+0,2%), platino (+0,35%) y paladio (+1%), este último beneficiándose de las sanciones en curso contra Rusia.

Mercado de divisas: el yen japonés es el de mejor desempeño, apreciándose un 0,5% frente al dólar estadounidense después de los comentarios del gobernador del BoJ, Kazuo Ueda, enfatizando la importancia de los próximos datos para la decisión sobre las tasas de diciembre.

El par EURUSD cayó a su nivel más bajo desde octubre de 2023, con caídas también observadas en la libra esterlina y el franco suizo.

Las materias primas energéticas también están subiendo, lideradas por el gas natural que subió un 3%, después de una sorprendente disminución en los inventarios de gas natural de EE. UU. informados por la EIA. Los precios del petróleo (Brent y WTI) aumentaron un 1,2%.

