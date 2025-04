Resumen diario: Wall Street y las criptomonedas repuntan, mientras que el oro y el EUR/USD caen desde máximos históricos.🗽

El sentimiento en el mercado bursátil estadounidense apunta a un sólido repunte tras las caídas de ayer. El S&P 500 sube un 1,5鈥% y el Nasdaq 100 más de un 1,7鈥%. Las acciones de Tesla avanzan más de un 3鈥% en la antesala de sus resultados financieros tras la sesión. Entre las grandes tecnológicas, Apple , Amazon y Meta suben entre un 3鈥% y 3,5鈥%.

Los futuros de índices asiáticos también registran subidas, con el JP225 y el CHN.cash al alza. En Europa, el DAX cerró con un alza del 0,4鈥%, impulsado por la apertura positiva de Wall Street.

El índice manufacturero de la Fed de Richmond cayó significativamente en abril (-13), aunque mostró una mejora respecto al trimestre anterior. El índice de servicios también retrocedió (-7). El EUR/USD baja un 0,6鈥%, en un contexto de fortalecimiento del dólar tras Semana Santa.

Kashkari , de la Fed, declaró estar adoptando una visión menos moderada, señalando que si EE.鈥疷U. reduce su déficit comercial, podría perder atractivo como destino de inversión. También indicó que "el fuerte repunte en los rendimientos de los bonos y el dólar sugiere cierto reajuste de las preferencias globales".

Christine Lagarde , presidenta del BCE, afirmó: “No estamos viendo una recesión en la eurozona”, y reiteró que la inflación volverá al objetivo del 2鈥%, aunque el impacto de los aranceles sigue siendo incierto.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense se estabiliza frente a la mayoría de las principales monedas. El USD/JPY sube un 0,5鈥%. La excepción es el dólar canadiense , que cae (-0,17鈥%) tras declaraciones del primer ministro Carney sobre la posibilidad de un superávit si los liberales ganan las próximas elecciones. El franco suizo (USD/CHF +1,05鈥%) sufre la mayor corrección.

El FMI recortó su previsión de crecimiento del PIB de EE.鈥疷U. para 2025 a 1,8鈥% interanual (desde el 2,7鈥% previo), y elevó el riesgo de recesión este año al 40鈥%, frente al 27鈥% estimado en octubre de 2024.

El índice de precios de materias primas de Canadá (RMPI) cayó un 1鈥% mensual en marzo (vs. 0,3鈥% previo), tras un alza del 0,1鈥% en febrero.

El par USD/SEK alcanzó mínimos de tres años luego de que los datos de marzo en Suecia mostraran una tasa de desempleo ajustada del 8,1鈥% , por debajo del 8,7鈥% previsto y del 8,9鈥% anterior.

El petróleo retrocedió levemente tras reportes del Financial Times que indican que Putin estaría dispuesto a ofrecer paz a Ucrania si se congelan las líneas del frente. El gas natural (NATGAS) cae un 2鈥%. Los futuros de cacao subieron casi un 5鈥% en ICE, mientras que el café cerró con un alza cercana al 3鈥%.

El bitcoin subió hasta cerca de los 92.000 USD, impulsado por la fuerte demanda de ETF en EE.鈥疷U., cuyos flujos netos superaron los 380 millones USD (el mayor nivel desde el 30 de enero de 2025). Ethereum ganó un 7鈥%, acercándose a los 1.700 USD.

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "