Resumen Matutino (24.04.2025)

Mercados estadounidenses Wall Street cerró al alza el miércoles, impulsado por señales de desescalada en la guerra comercial entre EE. UU. y China. El Nasdaq subió un 2.5%, el S&P 500 un 1.7%, el Dow Jones un 1.1% y el Russell 2000 un 1.5%. Sin embargo, las ganancias se moderaron hacia el final de la sesión debido a comentarios del Secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien indicó que la preparación de un acuerdo comercial completo con China podría tardar de 2 a 3 años . Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El presidente Donald Trump afirmó que EE. UU. "no necesita más autos de Canadá" y que los aranceles existentes del 25% podrían incrementarse. Simultáneamente, anunció en redes sociales que está "trabajando en un acuerdo con Canadá" . Resultados empresariales IBM reportó ventas en el primer trimestre de $14.5 mil millones, un aumento del 1% interanual, superando las estimaciones. La compañía mantuvo sus previsiones de crecimiento de ingresos del 5% para todo el año. Sin embargo, las acciones cayeron casi un 7% en operaciones posteriores al cierre debido a preocupaciones sobre aranceles y recortes de costos federales . Mercados Asia-Pacífico La comunicación mixta desde la Casa Blanca sobre aranceles está afectando el sentimiento en la región Asia-Pacífico. El índice HSCEI de China cayó un 1.3%, el Shanghai SE Composite un 0.1% y el Kospi de Corea del Sur un 0.15%. En contraste, el Nikkei 225 de Japón subió un 0.47% y el S&P/ASX 200 de Australia un 0.75% . Las ganancias en Tokio fueron respaldadas por el comentario de Bessent de que el tipo de cambio del yen no forma parte de las negociaciones comerciales con Japón. Anteriormente, Trump había criticado la ventaja competitiva de Japón debido a un yen débil durante el período de tasas de interés negativas. Datos económicos El índice de precios al productor (PPI) de Japón disminuyó en marzo al 3.1% interanual, en línea con las expectativas y por debajo del 3.2% revisado del mes anterior .

La confianza del consumidor en Nueva Zelanda aumentó un 5.5% interanual en abril, alcanzando un índice de 98.3, el nivel más alto desde diciembre. A pesar de la mejora, el índice se mantiene por debajo de 100, lo que indica un sentimiento general aún pesimista . Mercados de divisas y materias primas En el mercado de divisas, las principales ganancias fueron para el yen japonés (USD/JPY: -0.48%), el franco suizo (USD/CHF: -0.3%) y el euro (EUR/USD: +0.25% a 1.1343). El dólar canadiense también se fortaleció a pesar de las insinuaciones de aranceles más altos para los automóviles (USD/CAD: -0.1%). El dólar australiano fue la única moneda del G10 que perdió terreno frente al dólar estadounidense (AUD/USD: -0.1%).

El oro se recuperó rápidamente de dos días de pérdidas, subiendo un 1.1% a $3,325 por onza. La plata bajó un 0.4% a $33.44 por onza.

El petróleo Brent y el WTI se mantuvieron estables después de la caída del día anterior, con un aumento simbólico del 0.15%. El gas natural (NATGAS) bajó casi un 1%. Criptomonedas Las principales criptomonedas experimentaron una corrección: Bitcoin bajó un 1.05% a $99,696.

Ethereum descendió un 1.4% a $1,770.

Los futuros de tokens asociados a Trump cayeron un 16%, mientras que Chainlink, Dogecoin, Solana y Ripple también registraron pérdidas . Datos clave a seguir hoy Índice Ifo de Alemania.

Pedidos de bienes duraderos en EE. UU.

Solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU.

