Retroceso del peso mexicano: actas de Banxico y datos de inflación en EE. UU. marcan la jornada

El peso mexicano registró una caída del 0.3% frente al dólar estadounidense, alcanzando un máximo de 19.61 y un mínimo de 19.41 durante la jornada, en un día con publicación de las actas del Banco de México y de los datos del índice de precios al consumidor (IPC) en Estados Unidos. El tipo de cambio se estabiliza ahora alrededor de 19.52, con un incremento del 0.18%. Actas del Banco de México: Crecimiento débil y desafíos inflacionarios Las actas de la más reciente reunión del Banco de México destacaron que la actividad económica nacional ha mostrado signos de debilidad desde finales de 2023. Tanto la oferta como la demanda interna se han desacelerado, especialmente en el sector manufacturero, mientras que el consumo y la inversión se encuentran estancados. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Entre los puntos clave de las actas se incluyen: Debilidad del consumo e inversión : El consumo se contrajo durante el segundo trimestre de 2024, y la inversión ha mostrado un comportamiento atónito desde mediados de 2023.

: El consumo se contrajo durante el segundo trimestre de 2024, y la inversión ha mostrado un comportamiento atónito desde mediados de 2023. Inflación a la baja : La inflación general disminuyó de 5.57% en julio a 4.66% en septiembre, principalmente por la reversión de choques en la inflación no subyacente. Sin embargo, la inflación subyacente , que refleja mejor las tendencias de mediano plazo, también continuó disminuyendo.

: La inflación general disminuyó de 5.57% en julio a 4.66% en septiembre, principalmente por la reversión de choques en la inflación no subyacente. Sin embargo, la , que refleja mejor las tendencias de mediano plazo, también continuó disminuyendo. Reducción en la tasa de interés: La Junta de Gobierno decidió reducir la tasa de interés en 25 puntos base, ubicándola en 10.50%, con la expectativa de que continúen los ajustes siempre que las condiciones lo permitan. A pesar de estos ajustes, algunos miembros del banco advirtieron que la relajación monetaria podría ser vista como complacencia frente a la inflación, que aún se encuentra por encima del objetivo del 3%. La mayoría coincidió en que, aunque las presiones inflacionarias han disminuido, persisten desafíos, especialmente en la inflación de servicios. Datos del IPC en EE. UU.: Mayor inflación de lo esperado En Estados Unidos, el IPC de septiembre aumentó un 0.3%, por encima del incremento de agosto. A nivel anual, el IPC subió un 2.4%, superando las expectativas del mercado. Los aumentos más significativos fueron en el índice de vivienda (+1.77%), mientras que el índice de energía mostró una caída del 0.53%. Este aumento en la inflación estadounidense sugiere que la Reserva Federal (Fed) podría mantener una política monetaria restrictiva en el corto plazo, especialmente si los datos del empleo continúan mostrando fortaleza. Algunos funcionarios de la Fed, como el presidente de la Fed de Chicago, Austan Goolsbee, señalaron que los datos de inflación no justifican un cambio inmediato en las tasas, mientras que otros, como el presidente de la Fed de Nueva York, John Williams, indicaron que las decisiones futuras dependerán de los datos. Gráfico USD-MXN (Intervalo M15) Fuente: xStation5. El tipo de cambio rompió el soporte en los 19.4733 y tocó su actual directriz alcista, desde donde rebotó nuevamente al alza y logró alcanzar la resistencia en los 19.6193. Sin embargo, perdió fuerza y retrocedió una vez más. En este momento, el activo mantiene su soporte en 19.4733 y utiliza 19.5632 como techo. Si logra romper esta resistencia, podría buscar nuevamente los 19.6193 y, con mayor impulso, los 19.6602. A pesar de que el tipo de cambio sigue en una tendencia alcista, en este momento se muestra más estable. El indicador RSI sugiere que aún hay bastante espacio para continuar creciendo antes de enfrentar una corrección significativa.

