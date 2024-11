Rheinmetall sube un 5% hasta un nuevo máximo histórico en medio de la mejora de las perspectivas del gasto en defensa en Alemania 📈

Las acciones del fabricante alem谩n de municiones y equipamiento militar Rheinmetall (RHM.DE) est谩n subiendo casi un 5% hoy, despu茅s de que el canciller Scholz indicara que el gasto de defensa interna del pa铆s superar谩 significativamente el 2% del PIB en los pr贸ximos a帽os. La compa帽铆a estima unas ventas en 2027 de 20.000 millones de euros y un margen operativo del 18% que es alto para la industria, y como parte de su presentaci贸n en Capital Market Days indic贸 que se siente un beneficiario directo del aumento del gasto en armas en la OTAN y la UE. Las acciones de la compa帽铆a est谩n cotizando hasta nuevos m谩ximos hist贸ricos hoy y han subido m谩s del 20% en los 煤ltimos 30 d铆as. Rheinmetall tambi茅n tiene la intenci贸n de entrar en el mercado estadounidense y formar una empresa conjunta con la italiana Leonardo. Rusia ha confirmado el primer ataque de Ucrania con misiles ATACMS de largo alcance de Estados Unidos; 5 de los 6 misiles que Rusia intercept贸 en la regi贸n de Bryansk, partes de uno de los cuales se esperaba que da帽aran una f谩brica de armas. Es probable que la medida conduzca a una escalada, antes del inicio del invierno. El portavoz del Kremlin, Peskov, indic贸 que a Mosc煤 no le sorprende que las 煤ltimas semanas de la candidatura de Biden traigan una escalada en la guerra; para los inversores, esto abre la puerta a la especulaci贸n en torno a una posible "temporalidad" en la situaci贸n, que Donald Trump se ha comprometido a resolver;

Rusia ha anunciado una respuesta adecuada, con Vladimir Putin firmando hoy una doctrina nuclear "actualizada", seg煤n la cual Rusia puede utilizar armas nucleares, incluso en el escenario de ataques convencionales en territorio ruso o bielorruso. El Kremlin ha indicado que el uso de misiles lleva a la conclusi贸n de que los pa铆ses occidentales ser谩n vistos como directamente involucrados en la guerra contra Rusia El sentimiento positivo tambi茅n se ve en otras acciones de empresas de defensa en Europa, incluidas BAE Systems, Leonardo, Dassault Aviation y SAAB. El oro est谩 subiendo m谩s del 1%, pero las materias primas energ茅ticas sin mucha reacci贸n a la perspectiva de tensiones geopol铆ticas; Los contratos de gas y petr贸leo se negocian sin cambios hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5

