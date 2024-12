Rigetti Computing gana un 15% y extiende la euforia en torno a la computación cuántica 💣

Rigetti Computing (RGTI.US) sube otro 15,60% en medio del creciente inter茅s en la computaci贸n cu谩ntica El punto de inflexi贸n se produjo a principios de esta semana cuando Alphabet anunci贸 su nuevo prototipo de chip Willow. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El inter茅s por la computaci贸n cu谩ntica ha alcanzado un nivel r茅cord en los 煤ltimos cinco a帽os (la l铆nea discontinua representa el per铆odo actual, que a煤n contin煤a). Fuente: Google Trends Las empresas del sector de la computaci贸n cu谩ntica se est谩n beneficiando claramente de esta tendencia. Las importantes ganancias burs谩tiles comenzaron incluso antes, a principios de noviembre. Muchas empresas han experimentado aumentos de varias veces en los precios de sus acciones. La chispa surgi贸 de sucesivos anuncios de importantes avances tecnol贸gicos, que culminaron con la presentaci贸n del chip Willow por parte de Alphabet esta semana y el anuncio de un nuevo fondo estadounidense valorado en m谩s de 2.700 millones de d贸lares. A principios de diciembre, los senadores estadounidenses propusieron la Ley de Reautorizaci贸n de la Iniciativa Cu谩ntica Nacional, con el objetivo de asignar 2.700 millones de d贸lares en cinco a帽os para la investigaci贸n cu谩ntica. Los esfuerzos se centrar铆an en la detecci贸n, la computaci贸n y la comunicaci贸n para mejorar la seguridad nacional y la competitividad en el sector.

En noviembre, Amazon Web Services lanz贸 "Quantum Embark", un nuevo programa de asesoramiento dise帽ado para ayudar a los clientes a prepararse para la computaci贸n cu谩ntica, ofreciendo un enfoque dirigido por expertos. Rigetti aprovecha el impulso del mercado y anuncia su propio progreso El 10 de diciembre, Quantum Machines y Rigetti Computing anunciaron el uso exitoso de IA para automatizar la calibraci贸n de un procesador cu谩ntico de 9 qubit como parte del "Desaf铆o de IA para calibraci贸n cu谩ntica" organizado por el Centro de Computaci贸n Cu谩ntica de Israel. Situaci贸n financiera En la actualidad, todo el progreso en el sector de la computaci贸n cu谩ntica se limita al 谩mbito de la investigaci贸n. La comercializaci贸n de productos a煤n no es posible y probablemente no lo ser谩 hasta dentro de varios a帽os. Por lo tanto, la mayor铆a de las empresas del sector, incluida Rigetti, dependen en gran medida de la financiaci贸n de capital y no operan negocios rentables. Grafico (D1) Las acciones de la empresa han subido casi un 15% hoy, alcanzando una capitalizaci贸n de mercado total de 1.900 millones de d贸lares. Sin embargo, la naturaleza de estas ganancias es altamente especulativa. Fuente: xStation 5

