🔵 Rueda de prensa del BCE (EN VIVO)

El Banco Central Europeo (BCE) ha decidido mantener sin cambios todos sus tipos de inter茅s clave (tasa de dep贸sito: 2鈥%; tasa de refinanciaci贸n: 2,15鈥%), citando una moderaci贸n de las presiones inflacionarias y la resiliencia observada hasta ahora en la econom铆a de la zona euro. La decisi贸n estuvo en l铆nea con las expectativas del mercado. La presidenta del BCE, Christine Lagarde, est谩 a punto de tomar la palabra en Fr谩ncfort para explicar la decisi贸n y presentar la actualizaci贸n del panorama econ贸mico. A continuaci贸n, se recogen los puntos clave de su intervenci贸n. Declaraciones destacadas de la presidenta Lagarde: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La inflaci贸n se encuentra actualmente en el objetivo del 2鈥% a medio plazo , y la evoluci贸n econ贸mica est谩 en l铆nea con la evaluaci贸n previa del BCE. Los precios de los bienes siguen moder谩ndose , mientras que la inflaci贸n en servicios repunt贸 ligeramente hasta el 3,3鈥% . Las expectativas de inflaci贸n de los consumidores a corto plazo se redujeron tras un repunte anterior.

El crecimiento del segundo trimestre super贸 las expectativas , en gran parte debido a fuertes exportaciones previas a la imposici贸n de aranceles , junto con un aumento del consumo privado y la inversi贸n . Tanto el sector manufacturero como el de servicios registraron una expansi贸n moderada , aunque persisten riesgos, entre ellos la incertidumbre geopol铆tica y comercial, as铆 como un euro m谩s fuerte , que podr铆a estar generando dudas en las decisiones de inversi贸n empresarial.

Los riesgos para el crecimiento siguen inclinándose a la baja, con las barreras comerciales ejerciendo una posible presión sobre la actividad económica. En cambio, la perspectiva de inflación se ha vuelto más incierta. Un euro más fuerte podría moderar la inflación, mientras que una fragmentación de las cadenas de suministro derivada de tensiones comerciales podría elevar los costes de los insumos.

