S&P 500: el mercado intenta recomponerse, pero todavía no camina con firmeza

La renta variable estadounidense atraviesa un momento especialmente delicado, en el que el mercado ha dejado atrás la violencia del ajuste inicial, pero todavía no consigue transmitir la sensación de haber encontrado un suelo verdaderamente sólido, lo que se traduce en un rebote que existe, pero que aún no logra consolidarse como una recuperación creíble. En las últimas sesiones, el S&P 500 ha mostrado cierta capacidad de estabilización, aunque ese movimiento responde más a un alivio tras la sobreventa previa que a un cambio estructural en el sentimiento, algo que se percibe claramente en la forma en que el mercado sigue reaccionando a cada nuevo titular macro o geopolítico.

El origen de esta fragilidad sigue estando en el mismo punto: el shock energético. La escalada en Oriente Medio y el impacto directo sobre infraestructuras clave reactivaron el temor a un escenario donde la energía deja de ser un ruido de corto plazo y pasa a convertirse en un factor persistente, capaz de condicionar inflación, crecimiento y política monetaria al mismo tiempo, lo que rápidamente cambió la narrativa del mercado desde una corrección técnica hacia una preocupación más profunda de carácter macroeconómico.

La energía vuelve a tensar el equilibrio del mercado

Los ataques sobre instalaciones en Qatar e Irán marcaron un punto de inflexión claro, no tanto por el evento en sí, sino por lo que implican en términos de continuidad del conflicto y de riesgo sobre el suministro energético global. El mercado reaccionó con rapidez, con el gas europeo disparándose y el Brent alcanzando niveles cercanos a los 119 dólares por barril, lo que obligó a los inversores a replantearse si estaban ante un episodio puntual o ante el inicio de un problema más persistente.

Ese cambio de percepción es clave, porque los mercados pueden absorber tensiones geopolíticas si se interpretan como transitorias, pero reaccionan de forma muy distinta cuando empiezan a descontar que la energía podría mantenerse elevada durante más tiempo. En ese punto, el impacto deja de ser sectorial y pasa a ser transversal, afectando directamente a márgenes empresariales, consumo y expectativas de inflación, lo que termina trasladándose con rapidez a la valoración de la renta variable.

Tipos, bonos y expectativas

Este ajuste en la narrativa se reflejó de forma bastante clara en el mercado de bonos y en las expectativas de tasas, donde los inversores comenzaron a retirar parte de las apuestas que aún sostenían la idea de recortes relativamente cercanos por parte de la Reserva Federal. El tono de Powell ya había sido suficientemente prudente como para generar incomodidad, pero el repunte energético terminó de reforzar la idea de que los bancos centrales podrían verse obligados a mantener una postura más restrictiva durante más tiempo.

Al mismo tiempo, el Banco de Inglaterra endureció su discurso al insistir en que sigue preparado para actuar frente a la inflación, lo que terminó de consolidar un escenario en el que el mercado empieza a aceptar que el ciclo de relajación monetaria será más lento de lo esperado. Cuando esa idea se instala, el impacto sobre la renta variable suele ser bastante directo: los múltiplos se ajustan, el apetito por riesgo se enfría y cualquier rebote pierde parte de su fuerza estructural, transformándose en un movimiento más táctico que direccional.

La base de marzo se convierte en el campo de batalla

Desde el punto de vista técnico, el S&P 500 vuelve a situarse en una zona especialmente relevante, marcada por los mínimos registrados el 6 y el 13 de marzo, que han actuado como referencia en varias ocasiones recientes. Este tipo de niveles no solo tienen importancia visual en el gráfico, sino que representan zonas donde previamente el mercado encontró compradores, lo que los convierte en áreas de decisión donde se pone a prueba la verdadera fortaleza del precio.

El hecho de que el índice haya vuelto a esa zona y haya conseguido sostenerse, al menos de momento, sugiere que existe cierto interés comprador, aunque la clave no está en el rebote en sí, sino en la calidad de ese rebote. En otras palabras, la pregunta relevante no es si el mercado puede reaccionar desde esos niveles, sino si esa reacción responde a una acumulación real o si se trata simplemente de una pausa dentro de una estructura todavía vulnerable.

La volatilidad se modera, pero no desaparece

En este contexto, la evolución del VIX aporta una lectura bastante útil. Tras el fuerte repunte que acompañó la caída inicial, el índice de volatilidad ha comenzado a retroceder, lo que sugiere que el componente más agudo del miedo se está disipando, algo que suele ser una condición necesaria, aunque no suficiente, para que el mercado pueda estabilizarse.



Fuente: xStation

Sin embargo, el hecho de que el VIX siga por encima de 20 introduce un matiz importante, ya que ese nivel suele actuar como una frontera psicológica entre un entorno relativamente tranquilo y otro donde la incertidumbre sigue presente. Esto implica que, aunque el mercado ya no está en modo pánico, tampoco ha recuperado una sensación de normalidad, lo que encaja con un escenario donde el rebote existe, pero sigue siendo frágil y dependiente del flujo de noticias.

La zona de 6.693 puntos define el siguiente movimiento

A corto plazo, el nivel que concentra la mayor atención es 6.693 puntos, que actúa como la referencia clave para determinar si el rebote puede evolucionar hacia algo más consistente. Si el índice consigue superar esa zona y, sobre todo, mantenerse por encima, el mercado estaría enviando una señal más constructiva, indicando que ha sido capaz de absorber parte del miedo y que los compradores vuelven a tener cierto control en el corto plazo.



Fuente: xStation

No obstante, en un entorno como el actual, la ruptura por sí sola no es suficiente. Lo realmente importante es la capacidad de consolidación, es decir, que el precio no solo supere el nivel, sino que sea capaz de sostenerse, atraer continuidad compradora y transformar esa resistencia en soporte. Solo en ese caso el movimiento dejaría de ser una reacción puntual y pasaría a tener mayor credibilidad como recuperación táctica.

El riesgo de ruptura fallida sigue siendo elevado

El escenario alternativo es igualmente relevante y, probablemente, más coherente con el contexto actual. Si el S&P 500 no logra sostenerse por encima de 6.693, o si rompe ese nivel de forma momentánea para luego girarse a la baja, el mensaje sería bastante menos constructivo, ya que indicaría que el rebote sigue careciendo de convicción y que el mercado aún no está preparado para dejar atrás el episodio de tensión reciente.

En ese caso, la zona de soporte volvería a quedar bajo presión y aumentaría la probabilidad de que el mercado continúe moviéndose en un rango inestable, donde cada intento de recuperación se encuentra con ventas y cada caída vuelve a poner a prueba la base construida en marzo.

Un mercado en transición, no en tendencia

En el fondo, lo que estamos viendo es un mercado en plena fase de transición, donde conviven señales de estabilización con un entorno macro que sigue siendo incómodo. Por un lado, la volatilidad se modera y los mínimos recientes se mantienen, lo que permite pensar en la posibilidad de una base. Por otro, la energía sigue tensionada, los bancos centrales continúan limitados por la inflación y las expectativas de recortes se han enfriado de forma evidente.

Esa combinación explica por qué el rebote actual tiene algo de esperanza, pero también bastante de cautela. No es un mercado que haya resuelto sus problemas, sino uno que está intentando reorganizarse después de un shock relevante, evaluando si el ajuste ha sido suficiente o si todavía queda recorrido por el lado bajista.

Estabilización sí, confirmación todavía no

La sensación general es que el mercado está intentando construir una base tras el susto, pero todavía no ha demostrado que esa base sea el inicio de una recuperación sostenida. El VIX ha dado algo de alivio, aunque sigue en niveles que reflejan cautela, y el soporte de marzo continúa funcionando, pero ha sido testeado en varias ocasiones, lo que reduce su margen de seguridad.

Todo apunta a que el siguiente movimiento dependerá en gran medida de la reacción del precio en torno a los 6.693 puntos. Si el índice logra consolidarse por encima, el rebote podría ganar tracción en el corto plazo. Si no lo consigue, el mercado seguirá moviéndose en este terreno incierto, donde la recuperación convive con la duda y donde cada nuevo titular energético puede volver a inclinar la balanza. El mercado no está roto, pero tampoco está sano. Ha dejado de caer con violencia, pero aún no ha demostrado que pueda avanzar con firmeza, lo que deja a la renta variable en un punto incómodo, más cerca de la reconstrucción que del colapso, pero todavía lejos de una tendencia clara.

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Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.