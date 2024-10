⏫S&P 500 sube casi un 1% tras el NFP

Los datos de las nóminas no agrícolas de EE. UU. fueron significativamente más fuertes de lo esperado, lo que indica una economía estadounidense fuerte Los datos de las nóminas no agrícolas de EE. UU. fueron significativamente más fuertes de lo esperado, con un beneficio de más de 250.000 puestos de trabajo. Esta es la lectura más alta desde mayo, y la tasa de desempleo disminuyó por segunda vez consecutiva. Las conclusiones clave del informe de hoy incluyen: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Las nóminas no agrícolas aumentaron en 254.000, superando ampliamente las estimaciones de consenso de Bloomberg.

Los datos de los meses anteriores se revisaron al alza, lo que muestra un mercado laboral más fuerte de lo que se pensaba inicialmente.

La tasa de desempleo cayó al 4,1%, una métrica crucial derivada de la encuesta de hogares.

El crecimiento salarial se aceleró al 4,0% interanual, superando el objetivo de la Fed del 3,0% que está alineado con el logro de su objetivo de inflación dentro del horizonte de pronóstico. Este es el último informe de empleo antes de las elecciones estadounidenses, y el próximo está previsto para el 1 de noviembre. Los datos subrayan la fortaleza actual del mercado laboral estadounidense, aunque las tasas de crecimiento se han moderado en comparación con 2022 y 2023. En particular, la tasa de desempleo en descenso, que ahora se encuentra en un mínimo de dos meses, indica un mercado laboral sólido tanto desde la perspectiva del empleador como de los empleados. La tasa de desempleo disminuyó por segunda vez consecutiva. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB El crecimiento salarial interanual del 4,0% marca el tercer aumento consecutivo y podría indicar una demanda sostenida de mano de obra. Los salarios más altos también pueden contribuir a una inflación subyacente elevada, lo que podría retrasar los recortes de las tasas de interés. Un aumento salarial más alto indica que la inflación subyacente puede ser más persistente. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB La probabilidad de un recorte de tasas de 50 puntos básicos en la reunión del Comité Federal de Mercado Abierto de noviembre ha disminuido significativamente. El mercado ahora asigna una probabilidad del 9% a tal movimiento, por debajo del 33% antes de los datos. El mercado estima que solo hay un 9 % de probabilidad de un recorte de 50 pb en noviembre. Fuente: Bloomberg FInance LP Antes de la decisión de la Fed de noviembre y de las elecciones estadounidenses, recibiremos los datos de inflación de septiembre y el informe de nóminas no agrícolas de octubre. Sin embargo, los datos actuales sugieren que la Fed está en camino de evitar una recesión en Estados Unidos, lo que lleva a un fuerte repunte del S&P 500. El índice ha subido casi un 1 % hoy y ahora está solo un 0,5 % por debajo de su máximo histórico. El S&P 500 y el dólar están en alza después de las excelentes cifras del NFP de septiembre. Los datos sugieren que la economía va bien y puede soportar tasas de interés más altas por ahora. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "