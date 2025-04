El oro cae un 0,5 % 📉

📌 El oro pierde impulso ante el anuncio de aranceles que Trump realizará mañana El precio del oro cae un 0,53 % en la jornada, hasta el nivel de 3.106 USD, en la antesala del denominado “Día de la Liberación” de mañana en EE. UU. Según la Casa Blanca, Trump ha tomado una decisión respecto a los aranceles, aunque se toma muy en serio la reacción del mercado, lo que podría indicar que la medida no será tan severa como teme el mercado. Aunque este escenario no está garantizado, podría generar presión sobre el oro, que ha registrado un fuerte repunte recientemente ante el aumento de las preocupaciones por posibles medidas extremas. Por ahora, el panorama sigue siendo incierto, pero el mercado del oro parece estar anticipando una posible disminución de la incertidumbre, lo que representa un riesgo clave para los inversores alcistas en oro. Este giro podría trasladar el impulso desde los metales preciosos hacia el dólar estadounidense y la renta variable. Declaraciones de la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Leavitt Algunos países han llamado para hablar sobre aranceles.

El Presidente siempre está dispuesto a atender llamadas. Israel elimina aranceles a productos estadounidenses.

Los aranceles recíprocos entrarán en vigor inmediatamente después del anuncio.

Los aranceles recíprocos, incluidos los aplicables a vehículos, entrarán en vigor el 3 de abril.

El Presidente está reunido con su equipo de comercio y aranceles, tomando decisiones finales.

Trump revisa prácticas comerciales pasadas en relación con los aranceles.

Si produces en EE. UU., no pagarás aranceles.

El Presidente anunciará mañana una acción histórica para mejorar la competitividad de EE. UU. Oro (intervalo H1) El precio del oro descendió por debajo de la media móvil exponencial de 50 periodos (EMA50), perdiendo casi 40 USD desde el máximo histórico en la zona de 3.150 USD. En un escenario correctivo, el oro podría volver a probar la zona de 3.000 USD, donde también se encuentra el retroceso de Fibonacci del 38,2 % y una importante zona de consolidación (entre el 22 y el 26 de marzo) correspondiente al reciente impulso alcista. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil  Fuente: xStation5

