Samsung cae pese a utilidad récord: el mercado exige más al rally de la IA

Samsung (SMSN.UK) reportó una utilidad operativa preliminar 19 veces mayor que hace un año, uno de los mejores trimestres de su historia y por encima de lo que esperaba el consenso, y aun así la acción cae más de 8% hoy, arrastrando consigo a SK Hynix (-6%) y al KOSPI (-4.9%). La reacción confirma un patrón que ya se ha repetido varias veces en este ciclo de memoria, de que cuando el mercado ya incorporó meses de optimismo en el precio, un resultado extraordinario deja de ser una razón para comprar y se convierte en la excusa para tomar ganancias.

La utilidad bate el consenso, pero los ingresos se quedan cortos

Samsung estimó una utilidad operativa de 89.4 billones de wones para el trimestre abril-junio, dentro de un rango de 89.3 a 89.5 billones, frente a 4.68 billones de wones un año atrás, un salto de aproximadamente 19 veces. La cifra también avanzó con fuerza frente a los 57.23 billones del primer trimestre, un alza cercana a 56% trimestral. El resultado superó al consenso de LSEG SmartEstimate, en 87.3 billones de wones, y también al estimado más conservador de FnGuide, en 84.4 billones.

Los ingresos, en tanto, se ubicaron en 171 billones de wones, dentro de un rango de 170 a 172 billones, un alza de 129% frente a los 74.57 billones de un año atrás y de casi 28% frente al trimestre previo. Sin embargo, la cifra quedó por debajo del consenso de FnGuide, que proyectaba 173.3 billones, un desvío inusual que el mercado atribuyó a incrementos de precios de DRAM más moderados de lo que el mercado había modelado. Se trata todavía de una guía preliminar, porque el reporte financiero completo, con utilidad neta y desglose por división, se conocerá el 30 de julio.

El superciclo de memoria y las provisiones por bonos explican el resultado

Los precios de DRAM subieron 44% y los de NAND 53% en el trimestre frente al anterior, según Citi Research, a medida que la demanda de memoria para inteligencia artificial se extiende más allá de la memoria de alto ancho de banda, conocida como HBM, hacia productos convencionales que también usan teléfonos, computadoras y servidores empresariales. Los analistas esperan que la escasez de memoria se mantenga al menos hasta 2027, lo que le da a Samsung y a sus rivales SK Hynix y Micron un poder de fijación de precios considerable. El margen operativo total de Samsung se ubicó cerca de 52% en el trimestre, con el negocio de memoria acercándose a 80%, un nivel similar al de Micron, mientras el margen promedio de los tres principales fabricantes de chips de memoria se ubicó entre 75% y 80%, un nivel podría generar preocupación por ganancias excesivas y eventual presión regulatoria si se mantiene.

Parte de la utilidad quedó opacada por las provisiones para bonos, dado que un acuerdo salarial de mayo destinó 10.5% de la utilidad operativa anual de la división de semiconductores a bonos especiales para los trabajadores, que podrían alcanzar hasta 400.000 dólares por empleado este año, tras semanas de protestas sindicales. Sin esas provisiones, la utilidad operativa habría superado los 100 billones de wones, según estimaciones de analistas.

Los riesgos que preocupan

El patrón de hoy no es nuevo, desde comienzos de 2019, Samsung superó las proyecciones de utilidad operativa en 16 trimestres antes de este, y en 10 de esas ocasiones la acción cayó de todas formas, según datos compilados por Bloomberg. La acción ya había subido más de 10% en los dos días previos al reporte y acumula cerca de 150% en lo que va del año, lo que dejó poco margen para que el resultado sorprendiera al alza.

El riesgo más citado hacia adelante es una desaceleración del gasto en infraestructura de inteligencia artificial por parte de las grandes tecnológicas estadounidenses, que podrían necesitar financiarse con más deuda para sostener inversiones de retorno incierto. Morgan Stanley advirtió un día antes del reporte que la reciente debilidad de las acciones de semiconductores probablemente no terminó, en momentos en que los proveedores de nube se preparan para un mayor control del gasto de capital.

A eso se suman complicaciones propias de Samsung, el nuevo complejo de fabricación de unos 400 billones de wones anunciado para el suroeste de Corea del Sur se ubica fuera del corredor tradicional de fabricación de chips del país, lo que obligará a construir desde cero buena parte de la infraestructura de soporte. Las pérdidas en las divisiones de fundición y chips lógicos también podrían ampliarse, ya que los costos por bonos se distribuyen sobre toda la división de semiconductores.

Esta semana, SK Hynix debuta con una colocación de acciones en Estados Unidos por 43 billones de wones, que comenzará a cotizar el viernes, en lo que será otra prueba de la confianza de los inversionistas en el sector antes de que Samsung publique su reporte financiero completo el 30 de julio.

Fuente: xStation5.