SAP reacciona con cierta moderación a los buenos resultados trimestrales 💡

SAP (SAP.DE), una de las empresas tecnol贸gicas m谩s importantes de Europa, ha publicado hoy sus resultados del cuarto trimestre y del ejercicio 2024, que confirman que las condiciones de negocio de la empresa siguen siendo buenas. SAP ha cumplido e incluso superado todos los par谩metros de su previsi贸n financiera para el ejercicio 2024, registrando as铆 un aumento del 32% en su cartera de pedidos actual en el sector de la nube. Ingresos de 9.377 millones de euros frente a los 9.143 millones de euros previstos

Ingresos en la nube 4.710 millones de euros frente a los 4.680 millones de euros previstos

Beneficios por acci贸n 1,37 euros frente a los 1,35 euros previstos

SAP cumple o supera todos los par谩metros de la previsi贸n financiera para el ejercicio 2024

Cartera de pedidos actual de soluciones en la nube de 18.100 millones de euros, un 32% m谩s y un 29% m谩s a tipos de cambio constantes.

Cartera total de pedidos en la nube de 63.300 millones de euros, un 43% y un 40% m谩s a tipos de cambio constantes.

Los ingresos por servicios en la nube aumentaron un 25% y un 26% a tipos de cambio constantes en el ejercicio 2024

Los ingresos totales aumentaron un 10% y un 10% a tipos de cambio constantes en el ejercicio 2024

Las perspectivas para 2025 ven una aceleraci贸n del crecimiento de los ingresos en la nube

La empresa eleva la previsi贸n de beneficios operativos para el ejercicio 25 en 10.300-10.600 millones de euros (anteriormente: 10.200 millones de euros) Sin embargo, las acciones de la empresa borraron casi todo el repunte posterior al informe, ya que el mercado asumi贸 los s贸lidos resultados y las propias acciones ya han subido casi un 11% desde principios de a帽o. Esto no cambia el hecho de que los fundamentos siguen siendo buenos y la tendencia t茅cnica no se ha roto (los promedios m贸viles exponenciales ascendentes de 50, 100 y 200 d铆as). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation

