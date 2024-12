Schneider Electric: superando a sus competidores y generando un crecimiento sólido

A medida que 2024 se acerca a su fin, los inversores franceses hacen balance de un período difícil. Este año ha estado lejos de ser estelar para el CAC 40, que ha caído casi un 4% en lo que va de año, en marcado contraste con el crecimiento del 16% del DAX a pesar del estancamiento de la economía alemana.

El bajo rendimiento del índice francés se debe a dos factores principales: la inestabilidad política tras la disolución de la Asamblea Nacional en julio, que socavó la estabilidad fiscal buscada por Emmanuel Macron, y la desaceleración de la economía china, en particular en su sector inmobiliario en dificultades. A pesar de este contexto complicado, algunas empresas han destacado. Entre ellas, Schneider Electric (SU.FR), relativamente desconocida para el público en general, ha brillado con un crecimiento del 33% en lo que va de año, lo que la convierte en la segunda empresa con mejor desempeño del índice. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Schneider Electric: un actor clave en la gestión energética Fundada en 1836 por los hermanos Schneider, la empresa se dedicó inicialmente a la fabricación de acero y armamento antes de diversificarse en energía y automatización. A partir de la década de 1980, Schneider Electric se centró en la gestión energética, reforzada por adquisiciones estratégicas como Telemecanique, Square D y Merlin Gerin. Hoy en día, es reconocida como líder mundial en soluciones digitales de energía y automatización, y opera en más de 100 países. que ocupa el tercer lugar a nivel mundial en su sector por facturación, detrás de Siemens (SIE.DE) y Honeywell (HON.US), obtuvo 35.900 millones de euros en facturación y 4.200 millones de euros en beneficio neto en 2023. Con una capitalización bursátil de 139.000 millones de euros en París, su capital está muy disperso, con un 93,91% de las acciones en free float y sin grandes inversores identificados. Desde enero de 2019, sus acciones han demostrado una tendencia ascendente casi ininterrumpida, creciendo aproximadamente un 300%, superando significativamente a sus principales competidores. SU opera en dos segmentos principales: Gestión Energética (79% de los ingresos): Productos y Sistemas: Soluciones para distribución eléctrica, infraestructura, centros de datos y edificación, incluyendo equipos para infraestructuras críticas y edificios inteligentes.

Software y servicios: Ofertas digitales, consultoría de sostenibilidad y servicios de campo como software de gestión energética, servicios de asesoramiento para mejorar la eficiencia y soluciones de sostenibilidad. Automatización industrial (21% de los ingresos): Procesos y Sistemas: Soluciones de automatización para industrias manufactureras y de procesos, incluidos controladores programables y sistemas de control de motores.

Software especializado: Plataformas como AVEVA ofrecen herramientas para mejorar la eficiencia y la sostenibilidad de los procesos, como sistemas SCADA y software de gestión energética. Impulso de crecimiento sin igual Schneider Electric es el grupo con mayor crecimiento de su sector, con un aumento estimado del 30% en sus ingresos entre 2021 y 2024. En comparación, Siemens registró un aumento del 22% y Honeywell solo del 12,3% en el mismo período. El beneficio neto de Schneider Electric aumentó un 32%, lo que demuestra su capacidad para mantener los márgenes en medio de presiones inflacionarias.

Las perspectivas siguen siendo optimistas: se prevé que los ingresos del grupo alcancen los 40.700 millones de euros en 2025, un 8,2% más que en 2024, y se espera que el beneficio neto crezca un 21% hasta los 5.100 millones de euros. La participación de la gestión energética en los ingresos ha aumentado de forma constante, lo que ha tenido un impacto positivo en los márgenes. En el primer semestre de 2024, el margen EBITDA ajustado de este segmento alcanzó el 22,2%, frente al 15,4% de la automatización industrial. Fuente: XTB Research Sin embargo, un crecimiento sólido no basta por sí solo para tranquilizar a los inversores; debe ir acompañado de un balance sólido para garantizar la estabilidad financiera de la empresa. En este sentido, Schneider Electric ofrece garantías notables. Su ratio de deuda sobre fondos propios se sitúa en 0,41, el segundo más bajo entre sus competidores, sólo por detrás de ABB Ltd. Del mismo modo, su ratio de deuda/EBITDA está entre los más bajos del sector. Mientras tanto, su ratio de caja está en línea con el de sus pares. Fuente: XTB Research Una apuesta ganadora en América del Norte Lo que distingue a Schneider Electric de sus competidores es su enfoque estratégico en América del Norte, en particular en Estados Unidos, en los últimos años. Mientras que sus rivales se concentraron en China y ahora enfrentan las consecuencias de esa decisión, Schneider ha reforzado su posición en la mayor economía del mundo. Como resultado, la participación de América del Norte en los ingresos del grupo aumentó del 29% en 2019 a casi el 36% en el primer semestre de 2024. En contraste, la región de Asia y el Pacífico ahora representa el 27,5% de las ventas, frente al 28,7% antes de la pandemia. Si bien este enfoque regional concentrado podría representar una vulnerabilidad futura, la resiliencia de la economía estadounidense y su papel fundamental en el desarrollo de inteligencia artificial (un campo en el que Schneider está muy involucrado) mitigan estos riesgos. Fuente: XTB Research El último trimestre de Schneider Electric no ha sido especialmente destacable, con una caída de los ingresos del 2,69% en comparación con el segundo trimestre y un modesto aumento del 6% interanual respecto al tercer trimestre de 2023. Sin embargo, esta debilidad parece ser temporal. A tipos de cambio constantes, el crecimiento habría alcanzado el 8%, ya que la empresa se vio afectada por efectos cambiarios desfavorables. Schneider Electric reafirmó sus objetivos anuales, apuntando a un crecimiento orgánico de entre el 6% y el 8% y un aumento del EBITDA ajustado de entre el 9% y el 13%. Se espera que los márgenes mejoren entre el 0,6% y el 0,8%. Las perspectivas a medio plazo siguen siendo optimistas. El mercado prevé una mejora sostenida de los márgenes, con un aumento previsto del beneficio neto del 21% en 2025 y del 14% en 2026, frente al crecimiento anual de los ingresos previsto del 8%. Acciones de Schneider: la calidad tiene un precio Sin lugar a dudas, Schneider Electric (SU) es una acción de alta calidad. Su trayectoria de crecimiento estable, sus márgenes en constante mejora y su sólida salud financiera la convierten en una empresa de primer nivel. Sin embargo, estas fortalezas tienen un costo. Schneider es la acción más cara de su sector, con una relación precio-beneficios en 2024 de 32 y un múltiplo EV/EBITDA en 2024 de 18,2x. Es poco probable que su rendimiento por dividendo, limitado al 1,57%, aumente significativamente en los próximos años. A pesar de su valoración, la calidad intrínseca de la empresa justifica su precio. Schneider representa una acción de crecimiento a un precio razonable (GARP), adecuada para estrategias de inversión a largo plazo.

Desde un punto de vista técnico, las acciones de Schneider Electric muestran una tendencia alcista y parecen estar acercándose al nivel de retroceso de Fibonacci del -23,6%, en torno a los 260 € (escenario verde). Sin embargo, si los próximos resultados trimestrales no cumplen plenamente las expectativas de los inversores o si la economía estadounidense muestra signos de desaceleración, las acciones podrían experimentar una corrección hasta el nivel de retroceso del 50%, cerca de los 186 €, antes de intentar alcanzar los 260 € (escenario rojo).









Está previsto que Schneider Electric publique sus resultados financieros del cuarto trimestre de 2024 el 20 de febrero de 2025, antes de la apertura del mercado. Matéis Mouflet, Analista de Investigación de Mercados XTB Francia



