Se aplaza la entrada en vigor de aranceles contra la UE

Wall Street cerró el viernes con moderadas caídas después de que Donald Trump amenazara a la UE con aranceles agresivos del 50% por "negociar de mala fe" (S&P 500: -0,67%, DJIA: -0,61%, Nasdaq: -1%, Russell 2000: -0,28%). Inicialmente, los aranceles debían entrar en vigor el 1 de junio, pero tras una conversación telefónica con Ursula von der Leyen, ambas partes acordaron el 9 de julio como fecha límite para la negociación. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, expresó su esperanza de que se avance en las negociaciones comerciales con EE. UU. antes de la cumbre del G7 del próximo mes, haciendo hincapié en la convergencia en materia de seguridad comercial y económica. También mencionó la posible cooperación en la construcción y reparación de buques de guerra, así como en rompehielos árticos. Sin embargo, el negociador jefe, Ryosei Akazawa, enfatizó que un acuerdo solo se concretaría como un paquete completo. El aplazamiento de los aranceles contra la UE impulsa ahora el optimismo en el mercado asiático. El índice MSCI Asia Pacífico sube un 0,4%, con el Nikkei 225 de Japón (+0,8%), el Kospi de Corea del Sur (+1,3%), el Nifty 50 de India (+0,5%) y el S&P/ASX 200 de Australia (+0,1%) también en positivo. China es la excepción, donde las fuertes caídas en las acciones de vehículos eléctricos están lastrando los índices (HSCEI: -1,5%, Shanghai SE Composite: -0,26%). El sector de los vehículos eléctricos se ve lastrado por la preocupación por la competencia tras el anuncio de BYD de recortes de precios en sus principales modelos eléctricos. Mientras tanto, empresas como Alibaba, JD y PDD Holdings están perdiendo terreno tras las nuevas regulaciones sobre las comisiones que se cobran a los pequeños comerciantes que utilizan sus plataformas. Otros mercados En los mercados de divisas, el índice del dólar estadounidense cayó a su nivel más bajo desde 2023 tras el retraso en la aplicación de aranceles (USDIDX: -0,3%). El EUR/USD avanzó un 0,4% superando el nivel de 1,14. Las mayores subidas se observan en las monedas de las antípodas (AUDUSD, NZDUSD: +0,5%). El yen japonés experimentó una ligera corrección (USDJPY: +0,1%) mientras que el franco suizo se mantuvo estable. El oro cae un 0,32% hasta los 3.347 dólares por onza, ante la débil demanda de activos refugio, mientras que la plata extiende su rally alcista (+0,1% hasta los 33,50 dólares por onza). El crudo Brent y el WTI repuntan un 0,34%. El mercado de criptomonedas mantiene su impulso positivo: el Bitcoin sube un 1,9% hasta los 109.000 dólares, y el Ethereum crece un 2% hasta los 2.575 dólares. Wall Street y la Bolsa de Londres permanecerán cerrados hoy por festivo.

