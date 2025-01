¿Se avecina un cambio de tendencia en el USDCNH? 🇨🇳

El USDCNH ha ca铆do desde sus m谩ximos globales despu茅s de que el presidente Donald Trump no mencionara a China al hablar de los pr贸ximos planes de pol铆tica arancelaria. Hoy, el yuan pierde parte de sus beneficios (USDCNH: +0,4 %), aunque con las expectativas de aranceles extremos ya incluidas en el tipo de cambio, podr铆amos esperar un cambio de tendencia para la moneda china. La reciente conversaci贸n "amistosa" entre Trump y el l铆der chino Xi Jinping, junto con la ausencia de propuestas arancelarias espec铆ficas sobre los productos chinos, result贸 en una apreciaci贸n del 1 % del yuan. Adem谩s, la moneda est谩 respaldada por datos macroecon贸micos recientes y una emisi贸n r茅cord de 60 mil millones de yuanes en cupones a seis meses por parte del Banco Popular de China. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Actualmente, el USDCNH se cotiza por debajo tanto de la media m贸vil exponencial (EMA) de 30 d铆as como del l铆mite inferior del reciente canal ascendente. Un cambio de tendencia depender谩 principalmente de las decisiones de la administraci贸n Trump con respecto a la pol铆tica arancelaria hacia China; Cualquier resultado por debajo de las expectativas del mercado favorecer谩 al yuan. Una confirmaci贸n t茅cnica de una nueva direcci贸n ser铆a el rebote del tipo de cambio desde la EMA de 30 d铆as. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "