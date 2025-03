Semana clave para los aranceles de Trump

El viernes, Estados Unidos cerró en positivo con el notable repunte del Nasdaq 100 (+0,52%). Por su parte, el S&P 500 y el Dow Jones registraron ligeras subidas de entre 0,1 y 0,2%. Wall Street se quiere agarrar a una guerra comercial menos severa al escuchar a Donald Trump, que anunció "flexibilidad" con respecto a los aranceles de represalia previstos para principios de abril. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Otros mercados bursátiles Los mercados de Asia y el Pacífico extendieron sus pérdidas ante la preocupación por la ola de aranceles de represalia prevista por EE. UU. contra China. El HSCEI (-0,15%), el Shanghai SE Composite (-0,57%) y el Kospi de Corea del Sur (-0,3%) han cotizado en rojo, mientras que el Nikkei 225 de Japón cierra la sesión plano. El sector de servicios de telecomunicaciones se vio sometido a una mayor presión bajista (China Unicom -3,1%) después de que EE. UU. iniciara una investigación sobre presuntas violaciones de las restricciones operativas impuestas a empresas chinas en EE. UU. Política macroeconómica John Williams, de la Reserva Federal, declaró que "no ve indicios de incertidumbre en las expectativas de inflación [en EE. UU.]", describiendo los últimos datos de la Universidad de Michigan como una excepción a la tendencia. El Banco de Japón seguirá subiendo los tipos de interés si la inflación prosigue hacia el objetivo, independientemente de las pérdidas en sus tenencias de bonos del Estado. Los datos macroeconómicos de mayor importancia que se publican hoy son las cifras preliminares del PMI de marzo para servicios y manufactura. Las lecturas preliminares del PMI mostraron un repunte significativo en Australia. El índice manufacturero subió a 52,6 en marzo (previo: 50,4), mientras que el índice de servicios subió a 51,2 (previo: 50,8). Los nuevos pedidos crecieron al ritmo más rápido desde mayo de 2022, junto con la aparición de nuevas empresas. Por su parte, el PMI japonés disminuyó inesperadamente. El índice manufacturero cayó a 48,3 (previsto: 49,2, previo: 49), mientras que el índice de servicios cayó a 49,5 (previo: 53,7). En el mercado de divisas, el dólar cedió parte de sus recientes ganancias (USDIDX: -0,05%). La corona sueca (USD/SEK: +0,4%), la corona noruega (USD/NOK: +0,25%) y el dólar australiano (AUD/USD: +0,2%) fueron los que más subieron. Mientras tanto, el yen japonés se debilitó frente al dólar ante la preocupación por la próxima imposición de aranceles (USD/JPY: +0,2%). El EUR/USD repunta un 0,2%. Petróleo y criptomonedas Los futuros del petróleo crudo Brent y West Texas caen un 0,19% y un 0,12% respectivamente, mientras que el gas natural también cotiza a la baja (-0,75%). Irak planea aumentar la producción de petróleo y gas a 6 millones de barriles diarios para 2029. El oro cotiza ligeramente al alza alcanzando los 3.025 dólares por onza, mientras que la plata sube un 0,35% hasta los 33,15 dólares por onza. Los futuros de criptomonedas se recuperan con fuerza gracias al aumento del apetito por el riesgo en los futuros de índices estadounidenses y europeos. Bitcoin subió a 86.930$ (+2.13%), Ethereum a 2.065$ (+3.73%), mientras que los futuros de Solana (+5.2%) y Chainlink (+5%) también subieron.

