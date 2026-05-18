Semana clave para los mercados: ¿qué no te puedes perder?

Los primeros minutos de la sesión del lunes en los mercados europeos muestran caídas moderadas en la mayoría de los índices bursátiles, algo que los futuros ya anticipaban. El DE40 alemán retrocede un 0,39%, mientras que el EU50 cae un 0,62%. Los inversores siguen muy atentos a las novedades sobre el conflicto en Oriente Medio, que continúa siendo el principal motor de volatilidad. Trump ha advertido a Irán de que “el reloj está corriendo”, y para el martes está prevista una reunión en la Situation Room. En segundo plano, la temporada de resultados del Q1 gana protagonismo, con NVIDIA como foco absoluto este miércoles.

Qué podemos esperar de la sesión de hoy y del resto de la semana

Trump celebrará el martes una reunión en la Situation Room con sus principales asesores de seguridad nacional para evaluar el estancamiento de las negociaciones con Irán y considerar posibles acciones militares. Cualquier noticia derivada de este encuentro podría sacudir los mercados, especialmente el petróleo, que ya sube cerca de +1,9%, hasta los 107,50 USD/barril para el WTI.

El enfrentamiento con Irán es el catalizador principal de la semana. Trump escribió en Truth Social que “no quedará nada” si Irán no actúa con rapidez, y las conversaciones de paz están claramente bloqueadas. Un ataque con drones contra una instalación nuclear en los Emiratos Árabes Unidos impulsó aún más los precios del petróleo y los rendimientos de los bonos. Los Treasuries a 10 años subieron hasta el 4,631%, su nivel más alto desde febrero de 2025, mientras que los bonos a 30 años alcanzaron un máximo anual del 5,159%.

Los datos débiles de China para abril también están pesando sobre el sentimiento:

las ventas minoristas crecieron solo un 0,2% interanual (peor dato desde diciembre de 2022),

la producción industrial se desaceleró al 4,1% ,

la inversión en activos fijos cayó un 1,6%.

Todo ello por debajo de las previsiones. Pekín no ha anunciado nuevos estímulos, lo que decepciona a unos mercados que esperaban una respuesta fiscal más contundente.

Una semana clave para los resultados empresariales

NVIDIA publicará sus resultados el miércoles tras el cierre, con un consenso que espera un BPA de 1,78 USD y unos ingresos de 79.000 millones USD, mientras la acción cotiza en máximos históricos (+26,5% en lo que va de año).

El miércoles antes de la apertura será el turno de TJX, Target y Lowe’s, seguidos el jueves por Walmart y Take‑Two Interactive. Será una prueba completa del estado del consumidor estadounidense y de la industria del videojuego.

Antes de la apertura de hoy, Ryanair (RYAAY) y Baidu (BIDU) ya han presentado resultados —estos últimos especialmente relevantes como termómetro del consumo digital y la publicidad en China tras los datos macro débiles. A las 14:00, se publicará la inflación subyacente de Polonia correspondiente a abril.

Principales informes macroeconómicos de la semana

Fuente: XTB

Calendario de resultados empresariales

Fuente: XTB