🔴 Seminario de DATO NFP DE EE.UU

- El NFP es el dato más importante del mercado y todos los meses, el mercado reacciona de manera diferente. Participa del seminario en vivo y conoce cómo se comportan los principales instrumentos con el dato en tiempo real.
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