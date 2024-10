🔴SEMINARIO: IPC DE AUSTRALIA

馃搳 Con茅ctate al seminario del IPC DE AUSTRALIA a las 9:30 p.m. (GMT-3) La inflaci贸n en Australia, medida por el 脥ndice de Precios al Consumidor (IPC), registr贸 un aumento anual del 3.8% en el trimestre de junio de 2024, manteniendo la tendencia de crecimiento aunque en un nivel moderado comparado con m谩ximos anteriores. En t茅rminos trimestrales, el IPC avanz贸 un 1.0%, con sectores como vivienda (+1.1%), alimentos y bebidas no alcoh贸licas (+1.2%), y vestido y calzado (+3.1%) experimentando los mayores incrementos de precios. Los datos recientes tambi茅n reflejan un descenso gradual en la inflaci贸n de ciertos bienes, con servicios y bienes no transables (como la vivienda y seguros) a煤n presionando al alza los precios debido a factores internos como la escasez en el mercado de alquileres y mayores primas de seguros鈥 驴Qu茅 se puede esperar? El mercado espera una moderaci贸n en los datos de inflaci贸n, con una previsi贸n anual de 2.3% y una variaci贸n trimestral de 0.3%, una desaceleraci贸n significativa frente a los resultados anteriores. Los analistas anticipan que este descenso proyectado est茅 impulsado por una moderaci贸n en los costos de bienes transables y la estabilizaci贸n en los precios de energ铆a, luego de un incremento de tarifas compensa do por el Fondo de Ayuda para la Factura Energ茅tica en meses anteriores Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation 5 Impacto en el Par AUD/USD Escenario de Inflaci贸n Mayor a lo Esperado: Un dato de inflaci贸n superior a la previsi贸n podr铆a fortalecer al AUD, ya que podr铆a sugerir presiones inflacionarias persistentes, lo que aumentar铆a la probabilidad de que el Banco de la Reserva de Australia (RBA) considere incrementos de tasas de inter茅s. Un aumento en las tasas tiende a fortalecer la divisa, atrayendo flujos de capital hacia activos denominados en AUD debido al mayor retorno esperado. Escenario de Inflaci贸n Menor a lo Esperado: Si la inflaci贸n resulta inferior a las expectativas, esto podr铆a presionar a la baja el AUD frente al USD, ya que respaldar铆a una postura m谩s acomodaticia del RBA o incluso una pausa en los aumentos de tasas de inter茅s. Un menor ritmo de incremento en los precios podr铆a indicar una econom铆a que se est谩 enfriando, disminuyendo el atractivo del AUD en el contexto de tasas menos competitivas en relaci贸n con otros bancos centrales, como la Reserva Federal de EE.UU. An谩lisis del Par AUDUSD: Potencial Reversi贸n y Escenarios Clave El par AUDUSD se mantiene en una clara tendencia bajista, reflejando la fortaleza del d贸lar estadounidense frente a un d贸lar australiano debilitado en medio de un panorama econ贸mico mixto. Los indicadores t茅cnicos se帽alan condiciones de sobreventa en osciladores como el RSI y el MACD, lo que sugiere una posible reversi贸n al alza si factores externos impulsan el valor del AUD. Contexto Fundamental Un catalizador importante para una posible reversi贸n ser铆a un aumento inesperado en las tasas de inter茅s por parte del Banco de la Reserva de Australia (RBA), especialmente si los datos de inflaci贸n superan las expectativas. Un dato de inflaci贸n superior a lo anticipado podr铆a fortalecer al AUD al elevar las probabilidades de una pol铆tica monetaria m谩s restrictiva. Escenarios T茅cnicos para el AUDUSD Escenario Alcista En caso de un incremento de tasas o una inflaci贸n mayor a la prevista, el par AUDUSD podr铆a ganar impulso hacia la ruptura de niveles de resistencia clave: Primer nivel de resistencia : 0.65784. Una ruptura aqu铆 indicar铆a un posible cambio en la estructura bajista.

Segundo nivel de resistencia : 0.66136. Alcanzar este nivel confirmar铆a una reversi贸n de la tendencia, apoyada por expectativas de pol铆ticas m谩s restrictivas del RBA. Escenario Bajista Si el 铆ndice de precios al consumidor (IPC) resulta menor a las previsiones, se espera que el par mantenga su trayectoria descendente: Primer soporte : 0.65466. Una ruptura de este nivel fortalecer铆a la tendencia bajista y podr铆a desencadenar una presi贸n adicional sobre el AUD.

Objetivo bajista : 0.65134. Una extensi贸n hacia este soporte marcar铆a una continuidad en la debilidad del AUD, especialmente si el RBA mantiene una postura m谩s acomodaticia. 聽 AUDUSD M30



Fuente: xStation 5

聽 AUDUSD D1 El par AUDUSD mantiene una tendencia bajista en el gr谩fico diario, cotizando cerca de 0.6550, m铆nimos no vistos en varios meses. La estructura de m谩ximos y m铆nimos decrecientes refleja la debilidad del d贸lar australiano frente al d贸lar estadounidense, influenciada por un contexto de pol铆tica monetaria restrictiva en EE.UU. y se帽ales de desaceleraci贸n en Australia. No obstante, el par se encuentra en un soporte relevante y los indicadores t茅cnicos como el RSI muestran niveles de sobreventa, lo cual podr铆a favorecer un rebote t茅cnico en el corto plazo, especialmente si un dato de inflaci贸n elevado en Australia aumenta las expectativas de un posible ajuste en las tasas del Banco de la Reserva de Australia (RBA).



聽

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "