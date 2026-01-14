Sentimiento mixto en Europa, descensos en los índices de EE. UU.

El sentimiento de mercado se mantiene mixto durante la sesión de la tarde. Los índices europeos no muestran una dirección clara. Suiza lidera las alzas, con el índice suizo de 20 valores avanzando 0,5%. El CAC 40 francés y el FTSE MIB italiano muestran un desempeño moderadamente positivo, con alzas limitadas a 0,2%. Rezagados quedan el DAX alemán y el WIG20 polaco, que registran caídas de 0,4% y 0,9%, respectivamente.

Se observan descensos relevantes en los índices estadounidenses. El Dow Jones Industrial Average retrocede 0,3%, el Nasdaq 100 cae 0,5% y el S&P 500 pierde 0,4%.

Muchos analistas apuntan a un aumento de las tensiones geopolíticas, que podría suponer riesgos para las acciones europeas y el mercado de materias primas. El conflicto en torno a Groenlandia añade presión adicional sobre la valoración de los activos europeos, mientras que las protestas en Irán podrían respaldar los precios del petróleo y del gas.

A nivel sectorial, muestran fortaleza relativa las compañías vinculadas a servicios públicos, salud y minería (principalmente metales preciosos e industriales). En contraste, los sectores de medios e inmobiliario presentan un peor desempeño.

En el mercado de materias primas, se observan alzas claras en el petróleo y los metales industriales. El crudo sube más de 1% en medio de la incertidumbre por una posible intervención de EE. UU. en Irán. El níquel avanza 2,5%. Los movimientos más destacados se registran en los metales preciosos, con la plata subiendo cerca de 6% y superando por primera vez en el COMEX el nivel de USD 90 por onza.

En Madrid, el miembro del BCE, Luis de Guindos, advirtió sobre los riesgos para el crecimiento en Europa derivados del retraso en las inversiones empresariales ante el aumento de los riesgos geopolíticos.

En Estados Unidos, se publicó otra batería de datos relevantes. El IPP se ubicó cerca de las expectativas del mercado: la lectura interanual fue de 3% y la mensual de 0,1%. Las ventas minoristas superaron ligeramente las previsiones, con una alza de 0,6% en noviembre; en términos interanuales, el crecimiento se moderó de 3,47% a 3,3%.

Hoy también intervendrán miembros de la Reserva Federal, entre ellos Powell, Williams y Kashkari. Más tarde se conocerán los inventarios de petróleo de EE. UU.

En el mercado de divisas, el EUR/USD se estabiliza en torno a 1,1650, mientras que el yen y la libra esterlina son las monedas que más se aprecian frente al dólar.

Comienza la temporada de resultados de la banca estadounidense. Bank of America se sitúa ligeramente por encima del consenso. Wells Fargo y Citigroup superan expectativas en BPA, pero decepcionan en ingresos. Citigroup registra leves alzas antes de la apertura, mientras que Wells Fargo y Bank of America muestran caídas cercanas al 2%.

Las acciones de BP retroceden tras anunciar un deterioro contable de hasta GBP 5.000 millones en el cuarto trimestre, principalmente en negocios ligados a la transición energética.

La farmacéutica Novo Nordisk señala disposición a realizar M&A agresivo en el área de obesidad, tras perder la puja por Metsera.

La china Alibaba avanza cerca de 3%, impulsada por expectativas en torno al evento Qwen, en un contexto de fuerte crecimiento de las tecnológicas asiáticas.