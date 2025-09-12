Sentimiento mixto en Wall Street antes de las decisiones cruciales de la Fed 💡

El sentimiento en Wall Street está fuertemente dividido. Por un lado, el Nasdaq 100 sube un 0,4% y el S&P 500 avanza un 0,05%, mientras que el panorama es mucho más negativo en el Russell 2000 y el Dow Jones, con caídas de 0,66% y 0,45%, respectivamente. La división de fuerzas en el mercado refleja que la narrativa de recortes rápidos de tasas por parte de la Fed pierde protagonismo hoy.

En Europa predominaron las caídas. El DAX alemán retrocedió un 0,17%, el CAC 40 francés cayó un 0,2% y el FTSE 100 británico bajó un 0,57%.

En el mercado de divisas, el dólar estadounidense domina la jornada, pese a la narrativa extendida de recortes rápidos de tasas en EE. UU., que parecen respaldados por datos económicos débiles. El euro también se comporta relativamente bien. El dólar neozelandés y el yen japonés se encuentran bajo presión bajista.

Las acciones de Tesla cotizan en su nivel más alto desde febrero de este año, con un alza cercana al 7%. Aunque la subida de hoy no responde a un evento fundamental específico, podría derivarse de comentarios relativamente optimistas de la presidenta de Tesla, Robyn Denholm, y de una reacción psicológica a la ruptura de una resistencia técnica.

Según información del Washington Post, la administración Trump planea vincular las vacunas contra el COVID-19 con 25 muertes infantiles, lo que ha generado alarma en la comunidad científica y provocó una caída repentina en las acciones de Pfizer (PFE.US) y Moderna (MRNA.US), productoras de estas vacunas.

El índice de la Universidad de Michigan cayó a 55,4 en septiembre, muy por debajo del pronóstico de 58,2 y del dato de agosto. Los consumidores muestran menor confianza sobre su situación financiera y sus perspectivas económicas. Al mismo tiempo, las expectativas de inflación a largo plazo superaron las previsiones, lo que dificultará a la Fed avanzar con mayores estímulos monetarios.

Las criptomonedas registran ligeras alzas con bajo volumen, impulsadas por especulación sobre recortes de tasas de interés. Bitcoin y Ethereum suben poco más del 1%. Las altcoins muestran un mejor desempeño hoy, con incrementos de hasta el 7%.

El precio del petróleo muestra una leve corrección alcista dentro de una tendencia bajista. Los contratos de WTI avanzan un 0,9%. Actualmente, el crudo sigue presionado por la preocupación sobre el exceso de oferta. El informe de la OPEP señala un aumento en la producción y especulación financiera contra la materia prima. A la par, el gas natural (NATGAS) sube casi un 1,3%.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de EE. UU. vuelven a subir, presionando la valoración de las acciones, especialmente en los segmentos de crecimiento. Este movimiento sugiere que los inversores mantienen cautela frente a las perspectivas de inflación y las políticas de los bancos centrales, lo que actúa como una especie de castigo a los crecientes déficits fiscales de los países del G7.