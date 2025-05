Sentimiento mixto en Wall Street 🗽Tesla sube un 6 % pese a datos débiles de ventas

Wall Street cede levemente durante la sesión del viernes; el Dow Jones Industrial Average retrocede un 0,3 %.

Las acciones de Tesla suben más de un 6 % ante las expectativas de señales positivas en las negociaciones entre EE. UU. y China, pese a los débiles datos de ventas en Europa y China.

Las acciones de Pinterest se disparan más de un 7 % gracias a ingresos mejores de lo esperado y una previsión optimista para el próximo trimestre.

El índice del dólar estadounidense retrocede más del 0,3 %; Trump declaró que los aranceles del 80 % sobre China son, en su opinión, “apropiados”, comentario que afectó negativamente al sentimiento en los mercados bursátiles. Las subidas de Tesla están mejorando ligeramente el ánimo en el índice Nasdaq 100, aunque la mayor parte del mercado bursátil estadounidense opera hoy en terreno negativo. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Gráfico del Dow Jones (H1) El índice más débil en EE. UU. hoy es el futuro del Dow Jones (US30), donde domina el volumen de venta. El principal soporte para el impulso se mantiene en la media móvil exponencial (EMA) de 200 periodos en el marco temporal de una hora (H1), la cual ha provocado repuntes en dos ocasiones recientes. El índice ha caído ahora por debajo de la EMA de 50 periodos. Fuente: xStation5 Tesla (Gráfico D1) Los datos muestran que las ventas de Tesla cayeron bruscamente en Europa en abril —una caída cercana al 81 % en Suecia, alcanzando su nivel más bajo en 2,5 años. Los consumidores europeos están optando por más vehículos eléctricos chinos, y las ventas de Tesla han disminuido durante cuatro meses consecutivos en la mayoría de los países europeos. En el primer trimestre, las ventas de automóviles totalmente eléctricos en Europa aumentaron un 28 %, mientras que las ventas de Tesla cayeron un 37,2 %. A pesar de ello, los inversores mantienen la esperanza de que avances positivos en las negociaciones entre EE. UU. y China puedan suponer un impulso en las ventas en China y allanar el camino para la implementación del software de conducción autónoma de Tesla. Fuente: xStation5 Noticias de empresas cotizadas 10X Genomics (TXG) subió un 6 % tras publicar resultados del primer trimestre que superaron las previsiones de los analistas, lo que avivó el optimismo de los inversores respecto a sus herramientas de investigación en biotecnología.

Affirm Holdings (AFRM) cayó un 6 % después de que su previsión de ingresos para el trimestre en curso se situara por debajo de lo esperado, con un punto medio inferior al consenso.

AMN Healthcare Services (AMN) se disparó un 11 % tras un sólido primer trimestre, con ingresos impulsados por interrupciones recientes en el mercado laboral que aumentaron la demanda de personal.

CarGurus (CARG) subió un 9 % luego de publicar resultados trimestrales que superaron expectativas y de presentar una previsión optimista considerada alentadora por el mercado.

Expedia (EXPE) bajó un 10 % tras recortar su proyección de reservas brutas para 2025, lo que generó preocupación sobre la sostenibilidad del crecimiento a largo plazo de la empresa.

Figs Inc. (FIGS) se desplomó un 14 % luego de que la compañía de indumentaria médica recortara su previsión anual de márgenes EBITDA ajustados, lo que provocó dudas sobre su rentabilidad.

Globus Medical (GMED) retrocedió un 11 % tras no alcanzar las estimaciones de beneficios, con analistas señalando un rendimiento inferior en su segmento de columna vertebral en EE. UU. y dificultades de integración tras recientes adquisiciones.

Gogo (GOGO) repuntó un 25 % después de que el proveedor de conectividad en vuelo reiterara su previsión de EBITDA ajustado para todo el año, lo cual tranquilizó a los inversores.

Green Dot (GDOT) cayó un 18 % luego de que la empresa de pagos digitales elevara su previsión de beneficios por acción ajustados para el año completo, señalando fortaleza operativa.

HubSpot (HUBS) descendió un 4 % debido a unos resultados ajustados más débiles de lo previsto y a la renuncia del presidente ejecutivo Brian Halligan.

Iovance Biotherapeutics (IOVA) se hundió un 34 % tras informar resultados del primer trimestre por debajo de lo esperado y recortar su guía anual.

Lyft (LYFT) subió un 11 % gracias a unas reservas brutas mejores de lo esperado en el primer trimestre, en marcado contraste con el informe más débil de su competidor Uber.

Microchip Technology (MCHP) ganó un 9 % tras superar las expectativas de beneficios para el cuarto trimestre y declarar que la industria de semiconductores podría haber tocado fondo.

Pinterest (PINS) se disparó un 13 % después de que sus ingresos superaran las expectativas del mercado, impulsando la confianza en el crecimiento de su plataforma social.

