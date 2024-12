Sesión bursátil cargada de geopolítica

Esta primera sesión bursátil de la semana viene ligera en cuanto a publicación de datos macroeconómicos, por lo que los inversores se centrarán en las noticias corporativas y geopolíticas. Podemos destacar el informe de inventarios mayoristas en Estados Unidos que conoceremos con la apertura de Wall Street. Por otra parte, hoy hemos conocido datos relativamente buenos del PIB de Japón y un informe desalentador del IPC de China. Con todo y con ello, la volatilidad va en alza de la mano de los índices chinos, que registran fuertes subidas ante el anuncio del Politburó de cambiar su enfoque monetario en 2025. Otros activos, en especial el oro y el petróleo, tienen el foco puesto en las incertidumbres políticas que se agravan en Oriente Medio tras el estallido rebelde en Siria. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil



"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "