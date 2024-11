Shopify se dispara un 24% gracias a un sólido crecimiento en el tercer trimestre y a un aumento en su participación de mercado.

Las acciones de Shopify suben casi un 24% tras superar expectativas de resultados. Los ingresos alcanzaron $2.16 mil millones, un 26% más que el año anterior y por encima de la estimación de $2.12 mil millones. Impulsaron el crecimiento las soluciones para comerciantes y suscripciones, con un volumen bruto de mercancías (GMV) de $69.72 mil millones. Los analistas destacaron el margen de flujo de caja libre, que aumentó al 19%, reflejando un buen control de costos y un crecimiento equilibrado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Ingresos : $2.16 mil millones (aumento del 26% interanual; por encima de la estimación de consenso de $2.12 mil millones)

: $2.16 mil millones (aumento del 26% interanual; por encima de la estimación de consenso de $2.12 mil millones) Volumen Bruto de Mercancías (GMV) : $69.72 mil millones (sube desde $56.21 mil millones; por encima de la estimación de consenso de $68.12 mil millones)

: $69.72 mil millones (sube desde $56.21 mil millones; por encima de la estimación de consenso de $68.12 mil millones) Ingresos de Soluciones para Comerciantes : $1.55 mil millones (aumento del 26% interanual; por encima de la estimación de $1.52 mil millones)

: $1.55 mil millones (aumento del 26% interanual; por encima de la estimación de $1.52 mil millones) Ingresos por Suscripción : $610 millones (aumento del 26% interanual; por encima de la estimación de $599 millones)

: $610 millones (aumento del 26% interanual; por encima de la estimación de $599 millones) Ingresos Mensuales Recurrentes (MRR) : $175 millones (ligeramente por encima de la estimación de $173.6 millones)

: $175 millones (ligeramente por encima de la estimación de $173.6 millones) Ingresos Netos : $828 millones (sube desde $718 millones del año anterior)

: $828 millones (sube desde $718 millones del año anterior) Ingresos Netos Ajustados : $344 millones (aproximadamente el doble interanual)

: $344 millones (aproximadamente el doble interanual) Flujo de Caja Libre : $421 millones (sube desde $276 millones; muy por encima de la estimación de $345 millones)

: $421 millones (sube desde $276 millones; muy por encima de la estimación de $345 millones) Margen de Flujo de Caja Libre: 19% (sube desde el 16% interanual) Las perspectivas de la gerencia para el cuarto trimestre fueron optimistas, proyectando un crecimiento de los ingresos en el rango medio a alto del 20% y márgenes de flujo de efectivo libre consistentes con el tercer trimestre. Los ejecutivos enfatizaron una estrategia disciplinada que combina inversiones de crecimiento y apalancamiento operativo. Shopify espera que el crecimiento de las ganancias brutas refleje el ritmo del tercer trimestre, con gastos operativos como porcentaje de los ingresos que se ubicarán entre el 32% y el 33%. Esta orientación sugiere un sólido desempeño continuo hasta fin de año, respaldado por la expansión internacional y la mejora de la oferta de productos. Las reacciones del mercado al informe reflejaron optimismo sobre la capacidad de Shopify para escalar de manera rentable. La compañía registró un ingreso neto de $828 millones, con cifras ajustadas que muestran una duplicación de las ganancias año tras año. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "