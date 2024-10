El dólar ha estado bajo una presión bajista continua desde el giro moderado de la Fed la semana pasada. Hoy estamos viendo una nueva prueba del nivel de soporte clave en 100,0000 puntos (en el índice del dolar). Ayer, la caída fue de alrededor de 0,40-0,50%, y hoy el precio rebota ligeramente, aunque en la primera parte del día hubo una breve caída por debajo de la barrera de los 100 puntos. El siguiente y último soporte significativo para el dólar se encuentra en 99,5000, que marca el nivel más bajo alcanzado en los últimos tres años. El probable catalizador decisivo para el próximo movimiento será la serie de informes del mercado laboral de la próxima semana. Sin embargo, también es posible que experimentemos una mayor volatilidad durante el discurso de Powell el jueves y la publicación del PCE el viernes. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Situación del dólar (USD) El dólar se encuentra actualmente en una zona cercana a la sobrevaluación si se analizan los datos históricos en comparación con otras monedas. Aunque las recientes caídas han dado lugar a una ligera recuperación, todavía hay un margen considerable para que esta tendencia continúe a largo plazo. Por otra parte, si se observa la desviación típica calculada a lo largo de los últimos 500 días, los niveles actuales están cerca de la sobreventa, lo que sugiere un posible repunte. Sin embargo, es importante recordar que se trata de una perspectiva a corto plazo.

