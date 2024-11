Snap cae un 4% en medio de informes de The Washington Post sobre que Trump detiene la prohibición de TikTok en EE. UU.

Las acciones de Snap Inc. (SNAP.US) caen casi un 4% después de que el Washington Post citara fuentes anónimas que afirmaban que Donald Trump haría esfuerzos para detener el bloqueo de la plataforma de redes sociales china TikTok en Estados Unidos. Los demócratas han acusado a la empresa china ByteDance (detrás de TikTok) de asestar un golpe a la seguridad nacional de Estados Unidos al deshacerse de los datos recopilados sobre los estadounidenses. La empresa acusada ha negado todas las informaciones. Snap, dada su difícil situación financiera, podría ser potencialmente la empresa más afectada por la presencia continua de su rival TikTok en Estados Unidos. Fuente: xStation5 Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil

