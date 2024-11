Snowflake se dispara tras los excelentes resultados del tercer trimestre de 2024 📈

Snowflake (SNOW.US) report贸 ingresos r茅cord, registrando un crecimiento continuo de las ventas interanual y trimestral desde el cuarto trimestre de 2020. Adem谩s, la compa帽铆a elev贸 sus pron贸sticos para el cuarto trimestre, superando significativamente el consenso del mercado. Como resultado, las acciones se dispararon hoy, suben m谩s del 33%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil La empresa alcanz贸 unas ventas de 942,1 millones de d贸lares, lo que supone un aumento interanual del 28%. La tasa de crecimiento de las ventas se est谩 desacelerando ligeramente debido al elevado efecto base, pero se mantiene en un nivel elevado. En el caso de las ventas de productos (el principal segmento de negocio de la empresa), Snowflake registr贸 un aumento hasta los 900,3 millones de d贸lares (+29% interanual), superando por primera vez en la historia la marca de los 900 millones de d贸lares y superando significativamente los 856,6 millones de d贸lares previstos. Adem谩s, la empresa prev茅 mantener una tendencia positiva de ventas en el cuarto trimestre, elevando sus estimaciones de ingresos por ventas de productos a un rango de 906-911 millones de d贸lares, frente al nivel estimado por los analistas de 882 millones de d贸lares. Esto significa que para todo el ejercicio fiscal, espera unos ingresos por productos de 3.430 millones de d贸lares, lo que se traduce en un aumento de 0,070 millones de d贸lares sobre las estimaciones. La empresa est谩 invirtiendo fuertemente en el desarrollo de proyectos de IA, y es evidente que las esperanzas de los inversores de mantener las tendencias positivas siguen siendo muy altas. El grado de confianza de los inversores en la pol铆tica de reducci贸n de costes de la empresa, al tiempo que ampl铆a su base de productos y servicios, lo indica el ratio P/E adelantado, que actualmente muestra que la empresa cotiza a 202 veces los beneficios estimados para el pr贸ximo a帽o. Estas valoraciones aparentemente tan elevadas son resultado principalmente de la naturaleza orientada al crecimiento de la empresa y del hecho de que acaba de iniciar la senda de los m谩rgenes de beneficio neto positivos. Por tanto, si tiene 茅xito, los accionistas actuales tienen la oportunidad de adelantarse a la tendencia. El ratio P/S adelantado presenta un panorama mucho m谩s estable, situ谩ndose en 14,1x para la empresa. RESULTADOS FINANCIEROS 3T24: Ingresos 942,1 millones de d贸lares, +28 % interanual, estimaci贸n 898,6 millones de d贸lares Ingresos por productos 900,3 millones de d贸lares, +29 % interanual, estimaci贸n 856,6 millones de d贸lares

Servicios profesionales y otros ingresos 41,8 millones de d贸lares, +17 % interanual, estimaci贸n 40,8 millones de d贸lares

P茅rdida por acci贸n 98c frente a p茅rdida/acci贸n 65c interanual

Tasa de retenci贸n de ingresos netos 127 % frente a 135 % interanual, estimaci贸n 124,2 %

Obligaci贸n de desempe帽o restante actual 5700 millones de d贸lares, +54 % interanual, estimaci贸n 5220 millones de d贸lares

Margen bruto ajustado 73 % frente a 75 % interanual, estimaci贸n 71,8 %

BPA diluido ajustado 20c frente a 25c interanual, estimaci贸n 15c PRON脫STICO 4T24 Ingresos por productos de 906 a 911 millones de d贸lares, estimaci贸n de 890,7 millones de d贸lares

Margen operativo ajustado del 4 % PRON脫STICO 2025: Ingresos por productos: 3.430 millones de d贸lares, anteriormente: 3.360 millones de d贸lares, estimaci贸n: 3.360 millones de d贸lares

Margen operativo ajustado: 4 % (anteriormente previsto: 3 %) Snowflake (1D) Las acciones de la compa帽铆a han superado los m谩ximos locales de mayo de este a帽o y han alcanzado su nivel m谩s alto desde febrero durante la sesi贸n de hoy. El fuerte movimiento alcista puede indicar una posible correcci贸n ma帽ana, pero a un plazo un poco m谩s largo, los indicadores t茅cnicos muestran potencial para un mayor crecimiento. La consolidaci贸n en la que se encontraban las acciones desde septiembre de este a帽o se ha roto y los inversores deben prestar atenci贸n al nivel de 191 d贸lares, que actualmente es una resistencia clave.. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "