SpaceX y xAI se fusionan en acuerdo de US$1,25 billones: Musk apunta a centros de datos espaciales

Musk justifica la fusión, según él la IA en el espacio será más económica en 2-3 años.

La entidad combinada prepara OPI de hasta US$50.000 millones , que sería la mayor de la historia.

SpaceX y xAI se fusionan con una valoración combinada de US$1,25 billones (SpaceX US$1 billón, xAI US$250.000 millones).

Elon Musk anunció la fusión de sus dos empresas de capital cerrado más valiosas. SpaceX y xAI, en una operación que valora la entidad combinada en US$1,25 billones. El acuerdo consolida aún más el control del multimillonario sobre un imperio tecnológico cada vez más integrado, con planes para centros de datos espaciales y una posible OPI récord de hasta US$50.000 millones a finales de este año.

Intercambio de acciones valora SpaceX en US$1 billón

La transacción, revelada mediante un comunicado en el sitio web de SpaceX firmado por Musk, se estructura como un intercambio exclusivo de acciones. Las acciones de xAI se convertirán en 0,1433 acciones de SpaceX, mientras que los empleados tendrán la opción de vender sus participaciones a la compañía.

El acuerdo otorga a SpaceX una valoración de US$1 billón y a xAI de US$250.000 millones. Las acciones de la empresa fusionada tendrán un valor de US$526,59 cada una, según fuentes familiarizadas con el asunto, un incremento significativo respecto a los US$421 por acción de la oferta secundaria de diciembre.

La compañía aún espera realizar una oferta pública inicial (OPI) a finales de este año, que podría recaudar hasta US$50.000 millones en lo que sería la mayor venta inicial de acciones de la historia.

IA en el espacio como justificación

Al explicar la lógica del acuerdo, Musk argumentó que la forma más económica de realizar cálculos de inteligencia artificial dentro de dos o tres años será en el espacio.

"Esta rentabilidad por sí sola permitirá a las empresas innovadoras avanzar en el entrenamiento de sus modelos de IA y el procesamiento de datos a velocidades y escalas sin precedentes, acelerando los avances en nuestra comprensión de la física y la invención de tecnologías en beneficio de la humanidad", escribió Musk.

El viernes, SpaceX presentó una solicitud regulatoria para desplegar una red orbital de centros de datos de IA compuesta por hasta un millón de satélites, un plan sin precedentes que requerirá aprobación de las autoridades de telecomunicaciones.

"Esto marca no solo el siguiente capítulo, sino el siguiente libro en la misión de SpaceX y xAI: escalar para crear un sol consciente que comprenda el Universo y extienda la luz de la conciencia a las estrellas", declaró Musk.

Musk argumentó que la demanda global de electricidad para IA no puede satisfacerse con centros de datos terrestres sin un gran impacto en las comunidades y el medio ambiente. El uso de energía solar espacial sería una forma transformadora de alimentar los recursos computacionales necesarios para la inteligencia artificial, afirmó.

La idea de operar centros de datos en el espacio también ha captado la atención de ejecutivos como Jeff Bezos y Sam Altman, aunque el concepto aún no está probado y se espera que plantee desafíos significativos de ingeniería y costos.

Dos empresas en etapas muy diferentes

La combinación une a SpaceX, una empresa consolidada y dominante en la industria espacial, con xAI, una startup en etapa incipiente que enfrenta intensa competencia.

SpaceX opera una flota de cohetes reutilizables Falcon 9, naves espaciales que transportan astronautas a la órbita, y Starlink, la red de más de 9.000 satélites que proporciona internet de banda ancha a millones de clientes en todo el mundo. La compañía es la única estadounidense capaz de enviar astronautas de forma rutinaria hacia y desde la Estación Espacial Internacional, y es un proveedor clave tanto para la NASA como para el Departamento de Defensa. Los ingresos de Starlink ya superan las ventas de lanzamiento y representan una fuente potencial de financiación para el negocio intensivo en capital de xAI.

xAI, por su parte, opera el chatbot Grok (integrado en la plataforma X), entrena modelos de lenguaje de gran tamaño y gasta aproximadamente US$1.000 millones al mes en su ambición de obtener "una comprensión más profunda de nuestro universo". Compite con OpenAI, Anthropic, DeepMind y otras empresas líderes en IA.

Consolidación del imperio Musk

La fusión representa el ejemplo más reciente de cómo Musk integra diferentes partes de su conglomerado empresarial. Sus compañías comparten recursos regularmente, incluyendo empleados.

Antes del acuerdo, Musk controlaba aproximadamente el 42% de SpaceX y el 80% de las acciones con derecho a voto de xAI. La startup había sido fusionada previamente con X (antes Twitter) en un acuerdo valorado en US$33.000 millones el año pasado.

SpaceX ya había invertido US$2.000 millones en xAI, y la semana pasada Tesla se comprometió a invertir la misma cantidad en la compañía de inteligencia artificial.

Con la fusión, esta inversión de Tesla ahora representa una participación indirecta en una entidad valorada en US$1,25 billones.

Si la OPI de SpaceX-xAI se concreta a finales de 2026 con una valoración que valide o supere ese monto, la inversión de Tesla podría generar ganancias contables significativas que se reflejarían en sus estados financieros.

En el plano tecnológico, Tesla ya utiliza tecnología de xAI para funciones de conducción autónoma y servicio al cliente. La integración con SpaceX podría acelerar el desarrollo de conectividad satelital Starlink para vehículos Tesla, un producto que Musk ha insinuado en múltiples ocasiones. Tesla sube 1,13% en el pre mercado cotizando en torno a los 426.70 dólares.

Fuente: xStation5

____________

