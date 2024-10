Starbucks en problemas: Las ventas caen

Starbucks, el gigante del café. se enfrenta a importantes desafíos. Los resultados preliminares del cuarto trimestre revelan una nueva caída de las ventas, lo que marca el peor desempeño de la empresa desde la pandemia. Las ventas de Starbucks se desploman En concreto, los resultados de Starbucks revelan que las ventas comparables en tiendas han caído un 7%, una cifra mucho mayor que lo que preveía el mercado, que estimaba un descesno del 3,48%. Estas cifras se han visto motivadas por las importantes caídas que han experimentado dos mercados clave: Estados Unidos, cuyas ventas comparables cayeron un 6%, y China, donde las ventas se desplomaron un 14%. En ambos casos, las pérdidas son mayores que lo que pronosticaba el mercado, que esperaba, respectivamente, una disminución del 2,81% y del 10,5%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Más allá de las caídas en las ventas, los resultados preliminares de Startbucks apuntan a unos ingresos de 9.100 millones de dólares, frente a los 9.360 millones estimados. En el caso de las ganancias por acción, los resultados apuntan a una ganancia de 80 céntimos, frente a las estimaciones de 1,03 dólares por título. El informe preliminar de Starbucks destaca la debilidad de los ingresos en América del Norte para explicar sus cifras. Tras la presentación de sus resultados, Starbucks ha decidido suspender la publicación de sus previsiones para 2025. Pese a las cifras, no obstante, la compañía ha decidido aumentar su dividendo trimestral, que pasa de 0,57 dólares por acción a 0,61 dólares. Los resultados preliminares de Starbucks no cumplieron con las expectativas. Los datos finales del cuarto trimestre fiscal de 2024 se publicarán el 30 de octubre. Fuente: Bloomberg Finance LP

Resultados del tercer trimestre. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Los resultados de Starbucks hunden sus acciones Los resultados de Starbucks ponen de manfiesto que los clientes, sobre todo en Estados Unidos, están visitando las cafeterías de la compañía con mucha menor frecuencia, impulsados, mayoritariamente, ​​por los altos precios del café. En Estados Unidos, los consumidores, debido al aumento del coste de la vida, están recortando gastos y buscando alternativas más baratas. Mientras tanto, en China, Starbucks se enfrenta a una competencia más fuerte, como Luckin Coffee, y a una desaceleración económica que está afectando al sentimiento de los consumidores chinos. También cabe destacar el importante aumento de los precios del café durante el último año, tanto para los granos de Arábica como de Robusta, que está reduciendo los márgenes de las cafeterías. Las acciones de Starbucks (SBUX.US) cayeron más de un 4% tras el anuncio de los resultados preliminares. Sin embargo, el precio de la acción ha disminuido un 1% desde principios de año, lo que refleja la lateralidad en la que se mueve la acción.

Las acciones de Starbucks cotizan lateralmente desde 2019, quedando muy por detrás del S&P500. Fuente: xStation5 ¿Podrá el nuevo CEO de Starbucks mejorar la situación? Cabe destacar que Starbucks tiene un nuevo director ejecutivo, Brian Niccol, que se enfrenta a una tarea difícil. Se incorpora a la empresa en un momento en el que las ventas han ido disminuyendo durante dos trimestres. Se ha comprometido a centrarse en mejorar la experiencia del cliente, especialmente durante las horas punta de la mañana, y a racionalizar las cafeterías. Además, también quiere simplificar el menú excesivamente complejo y asegurarse de que cada visita a Starbucks sea una experiencia positiva para el cliente. Niccol también planea realizar cambios en el sistema de pedidos móviles para que no afecte negativamente a la atmósfera de las cafeterías. Algunos críticos sostienen que Starbucks se ha alejado de sus raíces y ha dejado de ser un lugar de encuentro y relajación para los amantes del café.

