Strategy registra pérdida de USD 5.900 millones tras cambio contable sobre Bitcoin

Las acciones de Strategy Inc. cayeron un 5% este lunes luego de que la compañía anunciara una pérdida no realizada de USD 5.900 millones en el primer trimestre, tras adoptar nuevas normas contables que exigen valorar el Bitcoin a precios de mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La empresa, anteriormente conocida como MicroStrategy, clasificaba anteriormente sus bitcoins como activos intangibles, lo que solo permitía reconocer pérdidas, pero no ganancias, a menos que se vendieran los tokens. El cambio contable se produce justo cuando el Bitcoin ha eliminado prácticamente todas las ganancias acumuladas desde las elecciones de Trump en noviembre. Aproximadamente USD 1.000 millones de las pérdidas provienen de compras recientes, ya que Strategy gastó USD 7.790 millones en Bitcoin solo en 2025. A pesar de la pérdida, el cambio contable incrementará las ganancias retenidas en casi USD 13.000 millones. El precio de las acciones de Strategy refleja estrechamente los movimientos del Bitcoin, funcionando como un proxy apalancado de la criptomoneda. Con aproximadamente USD 41.800 millones en tenencias de Bitcoin al iniciar 2025, el valor de mercado de la empresa está fuertemente influenciado por las fluctuaciones del precio del criptoactivo, amplificando tanto ganancias como pérdidas en comparación con inversiones directas en Bitcoin. Esta correlación ha convertido a Strategy en un vehículo popular entre los inversores que buscan exposición a Bitcoin a través de los mercados tradicionales. La compañía advirtió que podría no volver a ser rentable en los próximos períodos y que la caída del valor del Bitcoin podría afectar su capacidad para cumplir con sus obligaciones financieras. Al 31 de marzo, Strategy reportó una deuda pendiente de USD 8.220 millones. Desde que se convirtió en la primera empresa pública en adoptar Bitcoin como estrategia de asignación de capital en 2020, las acciones de Strategy han subido más del 2.200%. Strategy (Intervalo D1)

El precio de la acción cotiza actualmente por debajo del nivel de retroceso de Fibonacci del 23,6%. El RSI muestra una divergencia bajista de corto plazo, con un máximo inferior, mientras que el MACD sigue una tendencia descendente tras un cruce bajista. Fuente: xStation

