Sube la probabilidad de una recesión en EE. UU

UBS estimó la probabilidad de una recesión en EE. UU. este año en un 93 %, basándose en indicadores como los ingresos, el gasto, la producción industrial y el empleo. Aun así, el banco no llegó a declarar una recesión, calificando la economía de "débil, pero no en colapso".

Los mercados siguen descontando un riesgo elevado de cierre gubernamental, aunque menor que durante el fin de semana. El presupuesto a corto plazo vence el 1 de octubre. Los republicanos han insistido en que no harán concesiones en la aprobación de un proyecto de ley de financiación a corto plazo.

La tensión se intensificó después de que la Oficina de Administración y Presupuesto de la Casa Blanca instruyera la semana pasada a las agencias a preparar planes de despidos masivos en caso de un cierre.

Otras noticias

Los índices de Asia-Pacífico registraron ligeras ganancias en la primera parte del día. Los índices bursátiles chinos subieron entre el 0,80% y el 1,10%, el japonés cayó un 0,30%, mientras que el australiano ganó un 0,66%.

El dólar fue la divisa más débil en la primera parte del día. El índice USIDX registró una caída del 0,20% al 0,30% frente a otras divisas del G10. El EUR/USD subió un 0,20%, mientras que el USD/JPY cayó un 0,41%.

El oro superó los 3.800 USD, con un alza del 1% en el día y de más del 10% mensual, gracias a la demanda de refugio seguro y al impulso. El metal se encamina a su mejor mes desde julio de 2020.

El petróleo abrió a la baja, pero recuperó las pérdidas. El mercado influyó en los informes de que la OPEP+ planea aumentar las cuotas de octubre en al menos unos 137 kb/d. Irak reanudó el flujo de crudo a través del oleoducto Kirkuk-Ceyhan hacia Turquía a unos 180-190 kb/d, lo que incrementó la oferta. El posicionamiento se mantiene cauteloso antes de la reunión de la OPEP+.

Tesla publicará sus cifras de ventas esta semana. El consenso actual prevé entre 448.000 y 456.000 entregas (frente a las 463.000 del año anterior), con compras de última hora impulsadas por los créditos fiscales estadounidenses al final del trimestre.

Según informes, Xi está presionando para un cambio en la postura estadounidense sobre la independencia de Taiwán. Uno de los puntos de presión es el interés de Trump en un acuerdo comercial.