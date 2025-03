Subidas de medio punto en el Dax 40

Los mercados europeos cotizan mayoritariamente al alza en lo que va de sesión. El Dax 40 sube un 0,55% en una jornada en la que la atención de los inversores se centrará en los datos de ventas minoristas de Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Cotización del Dax 40 El soporte más importante para el Dax 40 es la media móvil exponencial (EMA) de 50 días (línea azul en el gráfico) y la zona de consolidación en los 21.230 puntos. Noticias corporativas del Dax 40 Las acciones de Volkswagen (VOW1.DE) suben un 3% tras disiparse las preocupaciones sobre una posible venta de acciones por parte de Porsche (PAH3.DE). Las acciones de Siltronic (WAF.DE) bajaron un 1,5% tras la rebaja de la recomendación de Jefferies para el fabricante de equipos de semiconductores de "comprar" a "mantener", advirtiendo que las perspectivas para la compañía siguen siendo complicadas. La recuperación en los mercados finales es más lenta de lo previsto inicialmente, y la reciente desaceleración en las aplicaciones energéticas añade incertidumbre y limita aún más la capacidad. Se prevé que el flujo de caja libre se mantenga negativo en 2025 y 2026, aunque el colchón de efectivo existente limita la necesidad de captar capital adicional. El precio objetivo baja de 90 a 50 €. Fuente: Bloomberg Financial LP ¿Cómo invertir en el Dax 40? Dentro de la amplia oferta de instrumentos financieros de XTB, nuestros usuarios pueden adquirir ETFs del Dax 40, como el XDAX.DE. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Además, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a través de nuestros planes de inversión, una funcionalidad que permite combinar distintos títulos, programando las aportaciones de manera periódica y eligiendo tanto el importe como el plazo o método de pago. En concreto, podrán crear su plan de inversión a partir de tan sólo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "