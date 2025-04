Subidas históricas en Wall Street

Wall Street subió al final de la sesión de ayer después de que Donald Trump suspendiera la mayoría de los aranceles de represalia durante 90 días durante las negociaciones. El Nasdaq 100 (+12,15%), el S&P 500 (+9,5%), el DJIA (+7,9%) y el Russell 2000 (+8,65%) registraron subidas diarias históricas. La publicación macroeconómica clave de hoy serán los datos de inflación del IPC de EE. UU. Se observa un repunte particularmente fuerte entre los proveedores del gigante tecnológico estadounidense Apple (AAPL.US), incluyendo a Panasonic (+13%), Sharp (+15%) y AAC Technologies (+23%). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil En el mercado de divisas, el dólar está experimentando una corrección tras el anuncio del "período de gracia arancelario". Las mayores ganancias se observan en las monedas de las antípodas y el yen. El euro y la libra esterlina también se están apreciando alrededor de un 0,4%. Los metales preciosos se están recuperando junto con la confianza general. El oro subió un 1,15%, hasta los 3.118 dólares por onza, mientras que la plata ganó un 0,5%, hasta los 31,18 dólares por onza. Los futuros del crudo Brent y WTI extendieron sus pérdidas un 1,45% y un 1,3%, respectivamente. El gas natural también bajó un 1%. Las principales criptomonedas están perdiendo impulso tras el repunte de ayer. El bitcoin bajó un 1,3%, hasta los 82.100 dólares, mientras que el ethereum cayó un 3,26%, hasta los 1.616 dólares. Los contratos de Dogecoin (-3,8%), Ripple (-3,3%), Chainlink (-2,5%) y Solana (-2,8%) también están a la baja. Noticias del mercado asiático Los índices de la región Asia-Pacífico siguen el repunte de Wall Street. El Nikkei 225 japonés lidera los avances (+8,5%), seguido del Kospi de Corea del Sur (+5,85%) y el S&P/ASX 200 de Australia (+4,5%). Las subidas en China son más modestas (HSCEI: +2,2%; Shanghai SE Composite: +1%), aunque los inversores se muestran optimistas ante las nuevas medidas de estímulo que se espera que los líderes chinos discutan hoy. El draconiano arancel del 125% aplicado a China se mantiene, aunque Trump declaró que "no puede imaginar más aumentos". La deflación en China persiste: los precios al consumidor cayeron un 0,1% interanual (pronóstico: +0,1%, anterior: -0,7%), mientras que el IPP cayó al -2,5% interanual (pronóstico: -2,3%, anterior: -2,2%).

