Subidas moderadas en el Nikkei 225

Los mercados asiáticos cotizaron con ánimo mixto. Destacan las acciones japonesas, ya que el Nikkei 225 y el TOPIX subieron un 1% y un 0,9% respectivamente. Los beneficios se produjeron a pesar de la incertidumbre política después de que la coalición gobernante de Japón perdiera su mayoría parlamentaria. Nippon Paint Holdings subió un 24% tras la noticia de su adquisición de AOC. El Banco de Japón se reúne esta semana, y por el momento estamos viendo como el yen se estabiliza tras sus fuertes caídas recientes. La incertidumbre política ha aumentado las expectativas de un mayor gasto fiscal y una capacidad limitada de subida de tipos del BOJ. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La mayoría de los mercados asiáticos se mantuvieron estables a la espera de los resultados de las principales empresas tecnológicas. El CSI 300 de China y el Shanghai Composite cayeron un 0,1%, mientras que el Hang Seng de Hong Kong sumó un 0,3%. El KOSPI de Corea del Sur cayó un 0,3% y el ASX 200 de Australia subió medio punto. Los precios de las viviendas en Hong Kong cayeron por quinto mes consecutivo en septiembre (-1,7% intermensual), aunque se espera que el mercado toque fondo pronto tras el reciente apoyo político. Presentaciones de resultados Los futuros de Wall Street se mantienen estables en las operaciones asiáticas, ya que los mercados esperan los resultados de los gigantes tecnológicos. Alphabet y Meta presentan hoy sus resultados trimestrales, mientras que mañana será el turno de Microsoft. El jueves conoceremos las cuentas de Apple y Amazon. Otros mercados Los precios del oro volvieron a acercarse a máximos históricos, subiendo un 0,4% hasta los 2.753,60 dólares la onza en medio de una demanda de refugio seguro antes de las elecciones presidenciales de Estados Unidos. Las encuestas recientes muestran una carrera cada vez más reñida entre Trump y Harris. Los precios del petróleo se estabilizaron tras la caída del 6% del lunes, con el crudo Brent a 70,92 dólares y el West Texas a 67,45 dólares. Los mercados consideraron que el ataque del fin de semana de Israel contra Irán era selectivo contra instalaciones militares. El Bitcoin continuó con su sólido desempeño, subiendo un 1,8% hasta alcanzar los 71.000 dólares, mientras que el Ethereum también subió un 2%. Semana de publicaciones clave Este jueves se publica el PIB correspondiente al tercer trimestre en Estados Unidos, del mismo modo que conoceremos los datos del PMI de China. El viernes será el turno del índice de precios del PCE y nóminas no agrícolas.

