Superávit Comercial de Chile se Dispara en Octubre 2024

En octubre de 2024, el superávit comercial de Chile alcanzó los 1.450 millones de dólares, más del doble que los 703 millones de dólares registrados en el mismo mes del año anterior. Sin embargo, esta cifra estuvo ligeramente por debajo de las previsiones del mercado, que estimaban un superávit de 1.540 millones de dólares. Este crecimiento se debe principalmente al incremento en las exportaciones de productos mineros y agrícolas, mientras que las importaciones continuaron mostrando una tendencia a la baja. Desempeño de las Exportaciones Las exportaciones crecieron un 8,7% interanual en septiembre de 2024, alcanzando los 7.853 millones de dólares .

en septiembre de 2024, alcanzando los . El aumento estuvo impulsado principalmente por los envíos de productos mineros , que crecieron un 13,7% , con el cobre como protagonista, aumentando un notable 21,1% .

, que crecieron un , con el cobre como protagonista, aumentando un notable . También destacó el crecimiento de los productos agrícolas, forestales y pesqueros , que subieron 28,4% , impulsados en gran parte por las exportaciones de frutas, que se incrementaron en 27,5% .

, que subieron , impulsados en gran parte por las exportaciones de frutas, que se incrementaron en . En contraste, las exportaciones de productos manufacturados mostraron una disminución del 2,2% en términos interanuales. Evolución de las Importaciones Las importaciones chilenas cayeron un 4,8% interanual en septiembre de 2024, situándose en 6.037 millones de dólares .

en septiembre de 2024, situándose en . La baja se explica principalmente por una reducción del 10,8% en las importaciones de bienes intermedios .

La combinación de un fuerte crecimiento en las exportaciones de recursos naturales, particularmente el cobre, junto con una moderación en las importaciones de bienes intermedios, ha fortalecido el superávit comercial chileno. Sin embargo, la desaceleración en las exportaciones de manufacturas sugiere desafíos en la diversificación exportadora y en la dependencia de los sectores minero y agrícola.

