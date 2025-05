Take-Two Interactive se recupera del retraso de GTA 6 y lanza el segundo tráiler del juego.

Take-Two Interactive (NASDAQ: TTWO), la compañía responsable de juegos como la saga Grand Theft Auto y Red Dead Redemption, decidió publicar el segundo tráiler de Grand Theft Auto VI al inicio de la sesión en Wall Street. Según muchos analistas, se espera que este juego sea la producción más comentada de 2026, por lo que no sorprende que cualquier información sobre el mismo tenga un fuerte impacto en la cotización de las acciones de la empresa. Cabe recordar que la semana pasada el precio de las acciones de Take-Two registró una caída luego de que Rockstar Games pospusiera el estreno del juego al 26 de mayo de 2026 (anteriormente se asumía 2025). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "