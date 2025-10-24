Target recorta 1.800 puestos corporativos en su mayor ajuste interno en una década

Target confirmó esta semana la eliminación de 1.800 puestos corporativos, incluyendo 1.000 despidos efectivos y el cierre de 800 vacantes abiertas que ya no serán cubiertas. Este recorte representa aproximadamente el 8 % de su plantilla administrativa global y constituye la mayor ronda de despidos de la compañía en más de una década.

El anuncio forma parte de un proceso más amplio de reestructuración interna, liderado por Michael Fiddelke, actual director de operaciones y próximo CEO de Target a partir de febrero de 2026. En una carta dirigida a los empleados, Fiddelke reconoció que la estructura organizacional excesivamente compleja había ralentizado la toma de decisiones y limitado la ejecución de iniciativas clave para el crecimiento.

“Necesitamos ser una empresa más ágil y enfocada”, escribió el ejecutivo, subrayando que la meta es reducir capas jerárquicas y empoderar a los equipos estratégicos para mejorar la competitividad.

Contexto: ventas estancadas y presión sobre los márgenes

La medida llega en un momento particularmente sensible para la compañía, que acumula once trimestres consecutivos con ventas comparables estancadas o negativas. A diferencia de Walmart, cuyo negocio se apoya en productos esenciales como alimentos y artículos de primera necesidad, Target depende más de las ventas discrecionales —ropa, decoración y electrónica—, segmentos especialmente vulnerables a los cambios en el sentimiento del consumidor y la inflación persistente.

Esta exposición ha pasado factura en el frente bursátil: las acciones de Target han caído un 65 % desde sus máximos de 2021, mientras que sus competidores han mostrado un desempeño mucho más estable.

Para Fiddelke, revertir esta tendencia exigirá redefinir prioridades estratégicas y reenfocar el negocio hacia categorías con mayor resiliencia. “No se trata solo de recortar, sino de reenfocar”, señaló un portavoz de la compañía.

Enfoque en eficiencia y experiencia del cliente

La reestructuración no afectará a los empleados de tiendas ni a los trabajadores de centros logísticos o de distribución, lo que refleja la intención de preservar la capacidad operativa en el frente minorista. Según el comunicado, los trabajadores despedidos recibirán salario y beneficios hasta enero de 2026, junto con paquetes de indemnización proporcionales a su antigüedad.

El nuevo plan estratégico se centra en tres ejes principales:

Recuperar competitividad en el surtido de productos , ampliando categorías esenciales y exclusivas.

Mejorar la experiencia del cliente , con tiendas más ordenadas, mayor disponibilidad de inventario y renovación estética.

Acelerar la digitalización de procesos internos, optimizando logística, cadena de suministro y gestión de stock mediante herramientas de inteligencia artificial.

Perspectiva del mercado

Los analistas consideran que este ajuste masivo es una señal de advertencia sobre las tensiones que enfrenta el sector minorista estadounidense, marcado por la ralentización del consumo y la presión sobre los márgenes. Sin embargo, también destacan que puede representar una oportunidad de inflexión positiva para Target, que busca recuperar eficiencia, flexibilidad y confianza del mercado.

Si bien el proceso podría generar inestabilidad interna a corto plazo, el consenso entre las principales casas de análisis es que la decisión refuerza la visión de Fiddelke como un líder pragmático orientado a resultados. La atención del mercado se centrará ahora en los próximos resultados trimestrales y en si las medidas logran traducirse en mejoras sostenidas de rentabilidad y crecimiento durante 2026.

Fuente: xStation5.

__________

El ajuste de Target refleja los desafíos del consumo global y las oportunidades en acciones del sector minorista.

👉 Abre tu cuenta en XTB y accede a estrategias de inversión diseñadas para identificar compañías con alto potencial de recuperación.