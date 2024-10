Tasa de Desempleo en Chile: Julio - Septiembre 2024

La tasa de desocupación en Chile durante el trimestre julio-septiembre de 2024 (JAS 2024) se ubicó en 8,7%, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo (ENE) del Instituto Nacional de Estadísticas (INE). Esta cifra representa una disminución de 0,2 puntos porcentuales (pp.) en comparación interanual, lo que se debe a un crecimiento en la fuerza de trabajo del 2,2%, inferior al aumento de 2,4% en la ocupación. Principales indicadores Personas Desocupadas: Se observó un incremento del 0,3%, principalmente debido al alza en personas buscando trabajo por primera vez (4,2%). Tasas de Participación y Ocupación: Alcanzaron el 61,7% y 56,3%, respectivamente, registrando un alza de 0,8 pp. en ambos casos. Población Inactiva: Disminuyó en 1,1%, impulsada por la reducción de las personas inactivas habituales (-1,5%) y las personas inactivas iniciadoras (-42,5%). Desglose por Género Mujeres : La tasa de desocupación fue de 9,2%, sin cambios interanuales, con un aumento de la fuerza de trabajo (2,7%) y de las ocupadas (2,6%). Las tasas de participación y ocupación fueron de 52,6% y 47,7%, respectivamente, aumentando 0,9 pp. y 0,8 pp.

Hombres: La tasa de desocupación fue de 8,4%, disminuyendo en 0,3 pp. respecto al año anterior. La fuerza de trabajo creció 1,9%, mientras que la ocupación aumentó en un 2,3%. La tasa de participación llegó a 71,3% y la de ocupación a 65,3%, con variaciones de 0,7 pp. y 0,9 pp. Crecimiento en Sectores Económicos y Categorías Ocupacionales Aumento en Ocupación : La ocupación total creció un 2,4% interanual, con aumentos en sectores como comercio (2,7%), enseñanza (5,3%) y alojamiento y servicios de comidas (5,4%).

Categorías Ocupacionales: El crecimiento en la ocupación estuvo impulsado por asalariados formales (3,5%) e informales (4,2%). Ocupación Informal La tasa de ocupación informal alcanzó el 27,0%, con un incremento de 0,3 pp. Las personas ocupadas en el sector informal crecieron un 3,6%, impulsadas por aumentos en comercio (8,7%) y enseñanza (27,7%). En cuanto a categorías ocupacionales, las trabajadoras por cuenta propia crecieron un 3,8% y asalariadas privadas un 5,0%. Indicadores de Subutilización de la Fuerza de Trabajo Horas trabajadas : El volumen de horas efectivas trabajadas disminuyó un 0,1%, mientras el promedio de horas trabajadas cayó un 2,5% a 36,1 horas semanales.

Tasa de subutilización de fuerza de trabajo: Combinada con la desocupación, se situó en 16,8%, con una brecha de género de 4,6 pp., siendo de 14,8% para los hombres y 19,4% para las mujeres. Región Metropolitana En la Región Metropolitana, la tasa de desocupación fue de 9,1%, registrando una disminución de 0,5 pp. interanual. El crecimiento en la ocupación fue del 2,0%, impulsado principalmente por los sectores de enseñanza (9,4%), comercio (3,3%) e información y comunicaciones (13,5%). Fuente: Instituto Nacional de Estadísticas de Chile

