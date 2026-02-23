Tensiones EE.UU.–Irán impulsan el petróleo

Los futuros del crudo Brent han registrado subidas sostenidas, cruzando el umbral de los $71/barril, su nivel más alto en seis meses. Este movimiento acompaña un repunte de casi +2% en los precios frente a la sesión anterior, motivado por la percepción de mayor riesgo de interrupción en el transporte de hidrocarburos vía el Estrecho de Hormuz, corredor crítico para 20 millones de barriles al día.

El OIL.WTI, por su parte, también ha mostrado un rally significativo (+5% en recientes sesiones), llevando su cotización hacia el rango de $65-66, lo que demuestra que el riesgo geopolítico ha dejado de ser un factor aislado para convertirse en uno escencial en la valoración de energía global.

A pesar de una sobreoferta global en 2025, con inventarios elevados y un área de producción amplia fuera de tensiones geopolíticas, los mercados han vuelto a descontar una prima de riesgo significativa.

Prima de riesgo

Una señal clave es el incremento de los sesgos de volatilidad y WTI en los mercados de opciones. Esta métrica refleja que los operadores están pagando más por protecciones y apuestas dirigidas a subidas de precios, lo que sugiere que el mercado está descontando escenarios donde los precios podrían saltar abruptamente en caso de escalada o interrupción de suministro.

Fuente: BNEF

Este conjunto de datos visualiza claramente cómo, desde inicios de 2026, la aversión al riesgo en crudo ha escalado y los participantes han ajustado sus estrategias para cubrir posibles máximos de preci

Proyecciones y escenarios de suministro

El análisis de BloombergNEF refuerza este enfoque con proyecciones cuantitativas robustas. En un escenario extremo de cese total de exportaciones iraníes durante 2026, el Brent podría promediar aproximadamente $91/barril en el cuarto trimestre del 2026, más de un 30% por encima de las estimaciones base sin riesgo de guerra.

Estas cifras combinan modelos basados en fundamentos con primas de riesgo implícitas observadas en los precios históricos y actuales.

Factores geopolíticos y macroeconómicos

La amenaza latente de que Irán interrumpa el flujo en el Estrecho de Hormuz mantiene a los inversionistas posicionados con primas de riesgo elevadas. La potencial escalada militar y la reanudación de conversaciones nucleares bilaterales siguen marcando la volatilidad del mercado día a día.

Aunque datos económicos y algunos optimismos diplomáticos han moderado las primas en ciertas sesiones, el rango de precios (Brent entre $65-$74 y WTI entre $63-$66) continúa reflejando riesgo latente.

Países altamente dependientes de crudo importado, como India, enfrentan riesgos de presión inflacionaria si los precios del crudo se sostienen o aumentan, impactando la canasta de combustible doméstica.

Análisis técnico

En la sesión de hoy, el petróleo Brent (OIL) oscila en torno a los $71,89, consolidando un avance intradía del 0,97%. El activo se encuentra respaldado por una estructura de medias móviles sólida: tanto la EMA de 50 periodos (roja), situada en los $69,59, como la EMA de 200 (naranja) en los $67,00, operan como soportes dinámicos por debajo del precio actual. La brecha del 3,3% respecto a su media más cercana sugiere que la tendencia alcista de corto plazo posee una inercia saludable, validada por un RSI de 66,8 puntos que, si bien refleja una presión compradora intensa, aún ofrece margen antes de alcanzar niveles de agotamiento o sobrecompra extrema.

Bajo el escenario actual de tensiones en el Estrecho de Ormuz, es probable que el precio intente buscar la resistencia histórica de los $72,83, un nivel que ha demostrado ser un techo consistente tras cuatro testeos previos. Si el sentimiento de riesgo se intensifica, el mercado podría abrir una posibilidad hacia los $74,33, máximo no superado desde septiembre de 2024. No obstante, en un marco de desescalada diplomática, el activo podría corregir hacia zonas de soporte estructural. El primer nivel relevante se ubica en los $59,81, cuya vigencia se mantiene tras la breve rotura de enero de 2026, seguido por el soporte crítico de los $58,77, un suelo que los vendedores no han logrado perforar con firmeza desde abril del año pasado.

Por su parte, el crudo WTI (OIL.WTI) muestra una dinámica de recuperación similar al cotizar cerca de los $67,17, lo que representa un avance del 1,18% en la jornada. Esta trayectoria alcista se apoya en el posicionamiento del precio sobre sus promedios móviles, en concreto, la EMA de 50 periodos (amarilla) en los $64,87 (brecha aproximada de un 3% con el precio actual) y la EMA de 200 en los $62,59. Al igual que en el Brent, el RSI se sitúa en los 66,8 puntos, confirmando que el mercado está asignando un mayor valor a la energía debido a la posibilidad de interrupciones en el suministro global.

De mantenerse la actual prima de riesgo, el precio tiene el potencial de testear el nivel de los $70,56, una zona de pivote pronunciada que ha actuado como barrera consistente en múltiples ocasiones durante 2024 y 2025. Una ruptura sostenida de este nivel podría confirmar un cambio en la valoración del crudo estadounidense. Por el contrario, si la tendencia experimenta una reversión por toma de ganancias o alivio geopolítico, es posible que se busque testear nuevamente el soporte de los $61,84, nivel validado recientemente el 17 de febrero. Un escenario de debilidad más prolongado podría llevar al WTI hacia los $58,91, un nivel clave de pivote histórico que ha servido como soporte fundamental desde inicios de 2026.