SpaceX no deja de sorprender al mercado bursátil. Desde comienzos de año, los titulares financieros han estado dominados por la compañía de Elon Musk. Primero, el anuncio de su fusión con xAI; después, la confirmación de su intención de salir a bolsa, una operación que podría convertirse en la mayor IPO de la historia, y ahora, una adquisición estratégica que redefine su papel en la carrera por la inteligencia artificial.

La empresa ha revelado la compra de una plataforma especializada en IA aplicada a la programación, diseñada para mejorar la eficiencia mediante agentes inteligentes. Un movimiento que, por su tamaño y su impacto, marca un antes y un después en la estrategia tecnológica de SpaceX.

SpaceX firma uno de los mayores deals de la historia en IA

En concreto, SpaceX ha firmado un acuerdo extraordinario para adquirir la startup de inteligencia artificial Cursor por 60.000 millones de dólares más adelante este año, en lo que ya se perfila como uno de los mayores acuerdos jamás realizados en el sector de la IA.

La operación no se ejecutará de inmediato debido a la inminente salida a bolsa de SpaceX, pero el compromiso es tan firme que, según Bloomberg, si finalmente no se materializa, la compañía deberá pagar 10.000 millones de dólares a Cursor. Una penalización que subraya la importancia estratégica del movimiento y la determinación de Musk por cerrar la operación.

El acuerdo forma parte del esfuerzo de SpaceX por reforzar su capacidad interna de software y ponerse al nivel de rivales que ya integran herramientas avanzadas de IA en sus procesos.

Cursor: una de las startups más prometedoras del sector, con inversores de primer nivel

Cursor se ha consolidado como una de las startups más destacadas en el ámbito de la programación asistida por IA. La empresa ha recaudado cerca de 1.000 millones de dólares y cuenta con inversores de alto perfil como:

Tiger Global

Founders Fund

OpenAI Startup Fund

Su valoración actual asciende a 23.000 millones de dólares, incluyendo el capital levantado recientemente.

La opción de compra de SpaceX, hasta 60.000 millones, supone un múltiplo sin precedentes en el sector.

El acuerdo de SpaceX y Cursor redefine el mapa competitivo

El tamaño del acuerdo y la penalización asociada envían un mensaje inequívoco: SpaceX considera la IA aplicada al software como un pilar estratégico para su futuro.

La cláusula de 10.000 millones en caso de no cerrar la operación añade una presión significativa para completar la compra tras la IPO.

Si finalmente se ejecuta, la adquisición situaría a SpaceX en una posición privilegiada para competir en un segmento donde la velocidad de desarrollo, la automatización del código y la integración de agentes inteligentes se han convertido en ventajas críticas.

En un mercado donde la IA está redefiniendo la productividad y la ingeniería de software, SpaceX busca asegurarse un papel protagonista no solo en el espacio, sino también en la infraestructura tecnológica que sustentará la próxima década de innovación.