🚀¿Cuándo saldrá a cotizar SpaceX, la gran joya de Elon Musk?

Tenemos nuevas noticias sobre la posible salida a bolsa más grande de la historia. Hablamos de SpaceX, la compañía privada aeroespacial de Elon Musk que hace poco se fusionó con su otro gran proyecto, xAI. Todo ello, en una semana clave para la humanidad, en la que una nave espacial ha estado lo más lejos de la tierra que jamás se ha alcanzado. ¿Cuándo saldrá a cotizar a bolsa?

SpaceX quiere dar protagonismo a los inversores minoristas

Según informa Reuters, ayer se realizó una reunión privada entre SpaceX y banqueros de inversión que ayudarán a la salida a bolsa de la compañía. De hecho, según informa la agencia, la intención de la empresa de Elon Musk es que una gran parte de las acciones que salgan a cotizar esté disponible para minoristas. Aunque no se ha dado una cifra concreta, algunos medios hablan de que esta cifra rondará el 30% de las acciones, mientras que normalmente este número suele estar más cerca del 10%.

Valoración y fechas clave para la salida a Bolsa de SpaceX

Más allá del porcentaje concreto que se destinará a minoristas, las grandes preguntas son cuándo y por cuánto saldrá a cotizar SpaceX. Aunque no hay fechas específicas, se tiene intención de que a finales de mayo salga el folleto oficial de la salida a bolsa, para a comienzos de junio comenzar con las conferencias. De hecho, el 11 de junio SpaceX planea realizar un evento con unos 1.500 inversores minoristas, lo que sería un hecho bastante destacable y que casaría con sus intenciones de penetrar no solo entre los institucionales, sino hacer a los minoristas parte de todo el proceso. Por tanto, podríamos tener salida a bolsa de SpaceX a finales de junio.

La valoración es otro de los temas clave. De hecho, después de la fusión con la otra empresa de Musk, xAI, en febrero de este año, la valoración ha subido incluso más. Se está hablando de que la salida a bolsa recaudaría unos 75.000 millones de dólares, lo que dejaría la valoración de SpaceX en unos 1,75 billones de dólares (trillions en terminología anglosajona). Por tanto, sería la salida a bolsa más grande de la historia. En valoración se quedaría algo por encima de Saudi Aramco (1,7 billones de dólares), aunque en recaudación la superaría con diferencia (25.600 millones de dólares de Aramco).

Semana clave para el sector aeroespacial

Esta semana además es clave para el sector, ya que Artemis II (NASA) está ya de camino a la tierra después de haber estado en el lado de la cara oculta de la luna. Aunque la misión ha generado algo de controversia porque los astronautas no han pisado superficie lunar, ha llamado la atención de gran parte del planeta y ha permitido poner de nuevo el foco en un sector que parece que empieza a cobrar protagonismo de nuevo.

Se estima que el proyecto Artemis tiene un coste total de más de 90.000 millones de dólares, y que la misión Artemis II cuesta unos 4.000 millones de dólares. Por tanto, hablamos de contratos sustanciosos que si las empresas privadas como SpaceX se colocan bien, pueden ser las grandes beneficiadas de esta nueva era espacial.