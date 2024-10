¿Cómo invertir en inteligencia artificial?

A finales del siglo XX, los inversores vivieron la burbuja puntocom con la llegada de Internet. Casi 20 años más tarde, la irrupción de la IA generativa plantea nuevas oportunidades para el mercado, pero ¿cómo invertir en inteligencia artificial? En este artículo, te explicamos qué es esta tecnología y cuáles son los sectores y acciones más destacados.

La inteligencia artificial ya no es ciencia ficción. Desde que este concepto fuera introducido por Alan Turing en el siglo 1950, esta tecnología ha ido evolucionando hasta convertirse en una de las revoluciones del momento, especialmente tras la irrupción en 2022 de ChatGPT, que abrió la puerta a un nuevo tipo de IA: la generativa, una alternativa que simula las capacidades de los humanos y que puede recrear textos, imágenes, vídeos e incluso canciones a partir de las peticiones de los usuarios. Este salto cualitativo ha posicionado a la inteligencia artificial como una gran solución para las empresas, que pueden aprovecharla para mejorar su productividad y analítica de datos, y está previsto que siga aumentando su popularidad en los próximos años: de hecho, un estudio apunta a que el mercado global de la IA podría superar los 12.400 millones de dólares de cara a 2030. En este escenario, las empresas tecnológicas se han visto inmersas en una carrera por liderar el mercado de la inteligencia artificial, donde los inversores ya han puesto la mirada. Desde la computación en la nube de Microsoft a los semiconductores de Nvidia o las redes de Arista Networks, son muchas las compañías que están apostando por la IA, pero ¿cómo invertir en inteligencia artificial? Invertir en inteligencia artificial La inteligencia artificial es una revolucionaria tecnología que cuenta con el potencial de transformar no solo la manera en la que las empresas trabajan, sino también la economía a escala global. Así lo revela un análisis del FMI, que apunta a que esta tecnología afectará a cerca de un 40% de los empleos en todo el mundo, una cifra que se expande hasta casi un 60% en el caso de las economías avanzadas. Este escenario plantea nuevas oportunidades para los inversores, dado que muchas de las empresas que están desarrollando esta nueva tecnología y que se beneficiarán tanto directa como indirectamente de su adopción forman parte del mercado de valores. A pesar de que invertir en inteligencia artificial no está exento de riesgos, esta alternativa ya ha desatado la fiebre de Wall Street y podría seguir trayendo grandes resultados de cara a futuro. De hecho, según el presidente de la mayor compañía de semiconductores del mundo, Taiwan Semiconductor, el 2024 no es más que la “punta del iceberg” en lo que a desarrollo de la IA se refiere. Pero ¿cuáles son las razones para invertir en inteligencia artificial? Si atendemos a los intereses de los inversores, podríamos encontrar los siguientes motivos: La inteligencia artificial puede mejorar la productividad de las empresas e industrias.

Al mejorar la productividad, las compañías pueden aumentar sus ganancias y beneficios e incluso adentrarse en nuevas áreas de mercado.

La inteligencia artificial tiene el potencial de crear nuevas industrias y nichos de mercado.

Al mejorar su productividad y su capacidad empresarial, las compañías podrían expandirse sin aumentar los costes de empleo, siempre y cuando realicen una gran inversión en la inteligencia artificial.

Las empresas que adopten la inteligencia artificial y desarrollen productos relacionados con esta nueva tecnología tienen el potencial de conseguir ventajas estratégicas sobre sus competidores.

Históricamente, las compañías tecnológicas han otorgado rendimientos por encima de la media a los inversores.

El desarrollo de la inteligencia artificial ha sumido a las empresas en una carrera tecnológica y empresarial. A lo largo de la historia, la alta competitividad ha traído consigo un entorno favorable para el crecimiento de las compañías. Históricamente, el Nasdaq ha tenido la mayor volatilidad y riesgo de inversión de entre los distintos índices de Estados Unidos. Desde 1990, década en la que las nuevas tecnologías informáticas se abrieron paso en el mercado, los rendimientos del índice han sido de más del 7.500%, en comparación con el 1.250% del S&P500. Fuente: XTB Research, Bloomberg Finance LP A la hora de invertir, se debe tener en cuenta que el rally de la inteligencia artificial difiere del de la burbuja del puntocom de finales del siglo XX, ya que en este caso el crecimiento está justificado por unos mayores márgenes e ingresos. Las compañías que impulsan esta tendencia son líderes del mercado. Además, el interés y optimismo de los inversores alrededor de esta tecnología está generando una tendencia alcista que impacta no solo en el Nasdaq 100, sino en el mercado global de acciones. Entendiendo las acciones de inteligencia artificial Cada compañía es única no solo por su modelo de negocio, la calidad de su directiva, los márgenes alcanzados o su posición en la industria, sino también por otras sutiles diferencias que las distinguen entre sí. Por ello, antes de acometer cualquier inversión, es importante analizar y comprender cada empresa a un nivel individual. En el caso de las empresas de inteligencia artificial, donde las compañías se encuentran inmersas en una carrera por liderar el sector, comprender sus operaciones resulta aún más importante para tratar de identificar a aquellas que acabarán marcando el mercado y a aquellas que acabarán perdiendo la carrera. Este escenario, no obstante, plantea varios dilemas. Apostar por las empresas ganadoras normalmente se traduce en sobrepagar sus acciones, aunque en este caso no parezca que haya alternativa, ya que el mercado parece tener claros quienes serán los principales beneficiarios de la carrera de la IA. Además, el mercado bursátil siempre pone precio al “futuro”, lo que implica que un alto precio de compra para las acciones de una compañía suele estar asociado con una valoración optimista de sus expectativas y rentabilidad. En un ecosistema en expansión, las compañías bien dirigidas suelen sorprender al mercado con una mejora de su negocio, como puede verse en el crecimiento exponencial que las acciones de Nvidia han experimentado en 2023 gracias a los beneficios de sus soluciones para centro de datos. Hasta la fecha, todo parece indicar que los ganadores de la carrera de la inteligencia artificial son las grandes tecnológicas. Un hecho que puede explicarse por cinco razones: Amplio acceso a datos, imprescindible para el desarrollo de su propia inteligencia artificial.

Capacidad para contratar y mantener fuertes equipos de desarrolladores de inteligencia artificial.

Amplios recursos económicos que pueden invertirse en los equipos de investigación y desarrollo para impulsar el desarrollo de sus soluciones de IA.

Amplia base de consumidores donde la inteligencia artificial puede monetizarse con rapidez, ya sea mediante contratos con otras empresas o por el uso de los propios usuarios.

Un modelo de negocio bien posicionado y un departamento directivo competitivo. El estado de la inteligencia artificial Según distintos estudios, la inteligencia artificial seguirá expandiéndose y desarrollándose en los próximos años. Aun así, es probable que las compañías que no han podido posicionarse en este sector en sus primeros años de expansión hayan perdido el momento de máximo crecimiento de este nuevo mercado. En este marco, son las siete grandes tecnológicas de Estados Unidos las que parecen haber salido más beneficiadas del auge de esta tecnología, aunque esto no implica que sean las únicas empresas que vayan a sacar partido del auge de la IA. De hecho, las empresas que desarrollan soluciones de inteligencia artificial y aquellas que las implementan también pueden beneficiarse de esta nueva tendencia, como es el caso de Palantir (PLTR.US), Arista Networks (ANET.US), Cisco Systems (CSCO.US) o Super Micro Computers (SMIC.US). De cara al futuro, además, la demanda por la inteligencia artificial podría dar lugar a nuevas industrias y a nuevos actores. Sectores con mayor exposición a la inteligencia artificial La inteligencia artificial puede traer importantes cambios tanto en el modelo de negocio como en el modelo productivo de las compañías, aunque no todas las empresas tendrán la posibilidad de implementar esta nueva tecnología de forma rápida y efectiva. Por ello, se espera que sean las empresas pertenecientes a los sectores donde el desarrollo de esta tecnología pueda traer beneficios tanto de forma directa como indirecta las que más se beneficiarán de esta nueva tendencia. A la hora de invertir en inteligencia artificial, estas son algunas empresas e industrias que pueden resultar de interés: Chips de inteligencia artificial : Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US)

: Nvidia (NVDA.US), AMD (AMD.US), Taiwan Semiconductor (TSM.US), ARM Holdings (ARM.US), Synopsys (SNPS.US) Semiconductores : Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PHTR.US), Lam Research

: Broadcom (AVGO.US), Intel (INTC.US), Photronics (PHTR.US), Lam Research Redes y centros de datos : Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMIC.US), Cisco (CSCO.US)

: Arista Networks (ANET.US), Super Micro Computers (SMIC.US), Cisco (CSCO.US) Servicios de inteligencia artificial y tecnología de nube : Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US)

: Microsoft (MSFT.US), Amazon (AMZN.US), Adobe (ADBE.US), Google Cloud (GOOGL.US) Publicidad digital y LLMs (Modelos de lenguaje grandes) : Meta Platforms (META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US)

: Meta Platforms (META.US), Alphabet (GOOGL.US), Microsoft (MSFT.US) BigData y DevOps: Palantir, DataDog En los últimos cinco años, la inteligencia artificial ha dado grandes avances, lo que le ha permitido expandirse a una amplia variedad de industrias y sectores. Estos avances han aumentado el interés por invertir en inteligencia artificial, aunque antes de comprar cualquier tipo de acción es necesario analizar el mercado para descubrir el valor real de cada compañía. Para invertir en inteligencia artificial, es necesario analizar los resultados financieros de la empresa, la calidad y la diversidad de sus productos y servicios, así como su posición dentro de la industria. Diversificar las inversiones en inteligencia artificial es importante para reducir el riesgo y maximizar las posibles ganancias. En este sentido, es recomendable apostar por empresas de distintos sectores, tamaños y ubicaciones geográficas. Monitorizar la industria de inteligencia artificial también resulta clave para tomar decisiones informadas. En este marco, se recomienda mantenerse al día de los desarrollos tecnológicos y de los principales líderes del mercado. ¿Cómo analizar las empresas antes de invertir en inteligencia artificial? Invertir en inteligencia artificial no debe hacerse a la ligera. A la hora de acometer estas operaciones, no basta con elegir a las compañías que ofrecen la tecnología más avanzada, sino que es necesario comprender sus resultados financieros, evaluar sus productos y servicios y analizar su posición dentro del mercado. Y aun así, estas operaciones no estarían exentas de riesgos, ya que al invertir se piensa en el futuro, y no en el pasado o presente. Resultados financieros A la hora de analizar los resultados financieros de una empresa de inteligencia artificial, hay ciertos indicadores que deben tenerse en cuenta. Entre ellos, destacan: Aumento de los ingresos

Rentabilidad

Flujo de caja

Nivel de deuda Un análisis detallado de estos indicadores puede ofrecer una panorámica de la situación financiera de la empresa y su potencial de crecimiento. Asimismo, los cambios en los comportamientos del usuario, los términos de pago o las condiciones económicas también pueden impactar en el comportamiento de la empresa. Productos y servicios de inteligencia artificial Otro aspecto crucial a la hora de invertir en inteligencia artificial es analizar los productos y servicios que ofrece la compañía por la que queremos apostar. La demanda tanto del mercado como pronosticada pueden ofrecernos una panorámica de la habilidad de la compañía para identificar y responder a las necesidades de sus usuarios y, consecuentemente, su probabilidad de éxito en el sector. Además, la cartera de productos y servicios de una compañía de inteligencia artificial también puede impactar en el valor de sus acciones. En este sentido, las empresas que ofrecen una variedad de productos suelen ofrecer más opciones para diversificar nuestras inversiones. Posición en el mercado La posición que la empresa ocupa en el mercado es otro aspecto que debe tenerse en cuenta a la hora de comprar acciones e invertir en inteligencia artificial. Al analizar su posición dentro de la industria de la inteligencia artificial y sus perspectivas de crecimiento, los inversores pueden hacerse una idea del potencial de éxito dentro del sector. ¿Cómo diversificar al invertir en inteligencia artificial? La diversificación juega un papel fundamental a la hora de reducir el riesgo y maximizar posibles retornos de inversión. Por ello, de cara a invertir en inteligencia artificial, es recomendable apostar por distintas compañías o por ETFs que incluyan varias industrias. Invertir en distintas industrias La inteligencia artificial no se limita a un único sector. Al contrario, esta tecnología puede impactar en una amplia variedad de sectores, entre los que se incluyen: Salud

E-commerce

Financiero

Manufacturero

Transporte

Educación

Retail Apostar por estas industrias puede ayudar a los inversores a crear una cartera diversificada. Y aunque no se puede saber con exactitud qué empresas obtendrán beneficios gracias a la inteligencia artificial, se prevé que, a largo plazo, las compañías que mejor apliquen esta tecnología alcancen mejores resultados. Equilibrar la inversión en grandes y pequeñas compañías Diversificar nuestras inversiones entre grandes y pequeñas compañías de inteligencia artificial también puede ayudarnos a reducir el riesgo y a mejorar nuestros retornos de la inversión. A pesar de que las grandes compañías suelen ser más rentables y de que las pequeñas startups pueden enfrentarse a bastantes desafíos, estas pequeñas empresas también pueden llegar a revolucionar el mercado y alcanzar grandes resultados. Ten en cuenta las oportunidades a nivel global La inversión en inteligencia artificial no está limitada a un punto geográfico concreto. Al contrario, esta tecnología se está desarrollando y adoptando a escala global, por lo que hay una amplia variedad de opciones para invertir. No obstante, esta inversión no está exenta de riesgos. Antes de realizar cualquier operación, es importante tener en cuenta factores como la falta de transparencia, el riesgo de que se puedan perder empleos por la automatización o el riesgo de manipulación social derivado del uso de esta tecnología. Riesgos de invertir en inteligencia artificial Como ocurre con cualquier otro tipo de inversiones, invertir en inteligencia artificial conlleva una serie de riesgos. Las noticias y desarrollos de esta tecnología pueden cambiar la opinión de los inversores sobre este sector, lo que generaría una alta volatilidad en las acciones de las compañías pertenecientes a esta industria. Además, al ser un mercado competitivo, las tendencias de inversión pueden cambiar drásticamente. Por ello, es importante que, a la hora de invertir en inteligencia artificial, los inversores tengan en cuenta no solo la demanda o beneficios generados por esta tecnología, sino también otras consideraciones: Cambios regulatorios . Los cambios en la normativa para el uso de la inteligencia artificial puede impactar a la inversión en este sector.

. Los cambios en la normativa para el uso de la inteligencia artificial puede impactar a la inversión en este sector. Preocupaciones éticas. La preocupación por la privacidad de datos, los sesgos de los algoritmos o el impacto social del uso de la inteligencia artificial pueden debilitar la confianza del público y el mercado en esta tecnología, exponiendo a las compañías a un mayor escrutinio y a los inversores al riesgo derivado de un posible daño reputacional. A la hora de invertir en inteligencia artificial, también resulta vital seguir de cerca el comportamiento de algunas de las empresas líderes del sector, como pueden ser: Nvidia (NVDA.US)

Arista Networks (ANET.US)

Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. Ltd. (TSM.US)

Microsoft (MSFT.US) Sigue los avances de la industria Mantenerse al día de los últimos avances en inteligencia artificial puede ser de ayuda de cara a tomar decisiones de inversión. De cara a definir nuestras estrategias de inversión, no obstante, es importante diseñar una estrategia que encaje con nuestros objetivos y tolerancia al riesgo y analizar en profundidad el mercado de la inteligencia artificial. De este modo, podremos crear estrategias de inversión a largo plazo y navegar por esta industria en crecimiento.

FAQ ¿Cuáles son las mejores acciones para invertir en inteligencia artificial? Elegir la mejor compañía de inteligencia artificial para invertir es complicado. Llas acciones más populares de este sector actualmente son Nvidia (NVDA.US), Arista Networks (ANET.US), Microsoft (MSFT.US) or Super Micro Computers (SMIC.US), cuatro compañías que se posicionan como líderes del sector por su capacidad para emplear esta tecnología para mejorar sus productos y servicios. Aun así, no se puede saber con exactitud cuál será su comportamiento a futuro, por lo que es recomendable que los inversores analicen cuidadosamente su situación y objetivos antes de acometer cualquier tipo de operación. Además, se debe recordar que las acciones de este sector pueden estar sobrevaloradas por la alta demanda, lo que puede afectar al valor real de cada título. ¿Cómo puedo invertir en inteligencia artificial? Los inversores pueden invertir en inteligencia artificial comprando acciones de empresas del sector o ETF como el del Nasdaq 100, que ofrece exposición a una amplia variedad de empresas tecnológicas. Antes de invertir, no obstante, deberán analizar los riesgos y costes asociados. ¿Cómo puedo evaluar los resultados financieros de las empresas de inteligencia artificial? Para analizar los resultados financieros de las empresas de inteligencia artificial, se deben considerar indicadores clave como el aumento de los ingresos, la calidad de su directiva, la rentabilidad, el flujo de caja o su nivel de deuda. Al analizar estos indicadores, los inversores podrán obtener una panorámica de la salud financiera de las compañías. Además, también se pueden tener en cuenta las opiniones de los trabajadores y los clientes. ¿Cuáles son los beneficios de diversificar las inversiones en inteligencia artificial? Diversificar la inversión en inteligencia artificial, ya sea mediante la compra de acciones de distintas compañías o de ETF con exposición a distintos mercados, puede ayudar a reducir el riesgo y maximizar los posibles beneficios. Aunque en ocasiones la diversificación puede reducir los retornos de la inversión, concentrar todas las operaciones en un par de compañías puede ser demasiado arriesgado, especialmente para los inversores con poca tolerancia al riesgo, por lo que es recomendable apostar por una cartera variada.

