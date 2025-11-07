Tesla aprueba paquete de 1 billón para Musk

Durante la asamblea anual de accionistas celebrada en Austin, Texas, Tesla aprobó con un 75 % de respaldo un nuevo paquete de compensación para Elon Musk, valorado potencialmente en 1 billón de dólares, si se cumplen una serie de metas extremadamente ambiciosas.

El plan, originalmente propuesto en septiembre, le permitiría adquirir hasta un 12 % adicional de acciones, elevando su participación al 25 % en caso de cumplir todos los tramos. Entre los objetivos exigidos figuran:

La entrega de 20 millones de vehículos eléctricos .

Un millón de robots humanoides Optimus en operación.

10 millones de suscripciones activas al sistema FSD de conducción autónoma.

Un millón de robotaxis funcionando comercialmente.

Y hasta 400.000 millones de dólares en ganancias operativas ajustadas.

Este paquete no contempla salario base: su retribución dependerá completamente de la ejecución real de resultados.

Reacciones divididas: respaldo minorista y rechazo institucional

Aunque el apoyo mayoritario fue claro, la votación dividió profundamente a los inversores. Fondos institucionales como CalPERS o el fondo soberano de Noruega votaron en contra, preocupados por la magnitud del plan y su riesgo de concentración de poder. También se sumaron críticas desde firmas de asesoría como Glass Lewis e ISS, que cuestionaron la gobernanza del proceso. No obstante, la junta directiva de Tesla defendió con firmeza el plan, asegurando que “la visión de Musk es irremplazable”.

La defensa del directorio y el culto a la visión

La presidenta del directorio, Robyn Denholm, advirtió en una carta a los accionistas: “Si fallamos en mantener un entorno que motive a Elon con un plan justo de pago por desempeño, corremos el riesgo de perder su tiempo, talento y visión.” Musk, por su parte, celebró el resultado con una intervención escénica y provocadora. Prometió que Optimus , el robot humanoide de Tesla, eliminará la pobreza, universalizará la salud y superará en impacto a los smartphones. Sin embargo, algunos analistas no comparten ese optimismo. En un momento donde Tesla enfrenta caídas en ventas, márgenes más estrechos y mayor competencia, el foco en proyectos futuristas podría distraer del negocio principal.

Antecedentes legales y batalla por la gobernanza

El nuevo paquete representa una versión reformulada del controvertido plan de 2018, anulado en 2024 por un juez de Delaware por tener un proceso de aprobación defectuoso. Tesla trasladó su domicilio legal a Texas y ha apelado ante la Corte Suprema local. El caso expone las tensiones entre la innovación tecnológica y los principios clásicos de gobernanza corporativa, en un entorno donde los límites del poder CEO son cada vez más cuestionados. Además, la figura de Musk sigue profundamente politizada, con efectos reales en la empresa. Un estudio del National Bureau of Economic Research estima que Tesla habría vendido entre 67 % y 83 % más en EE. UU. si Musk no se hubiera alineado con una agenda política divisiva.

¿Una visión compartida o una concentración sin precedentes?

El paquete de 1 billón refleja más que una simple decisión corporativa. Representa la tensión entre el potencial transformador de una visión personal y los riesgos sistémicos de un liderazgo sin contrapesos. Pero para otros, el desenlace marca un nuevo hito en la concentración de poder empresarial en la era de las big tech. El verdadero desafío no es si Musk puede convertirse en el primer trillonario, sino si Tesla podrá justificar semejante apuesta con resultados tangibles.

Fuente: xStation5.

___________

¿Te interesa operar acciones de Tesla o entender cómo decisiones corporativas impactan los mercados? Abre tu cuenta real en XTB y accede a herramientas profesionales, análisis expertos y formación gratuita: