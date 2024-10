Tesla se hunde un 6% en bolsa 📉

Las acciones de Tesla (TSLA.US) caen casi un 6% en las operaciones previas a la apertura del mercado de hoy, despu茅s de presentar el esperado robotaxi "cibertaxi" en el evento "We, Robot" de Los 脕ngeles de ayer. Tesla estima que los costes de producci贸n ser谩n de 30.000 d贸lares. Sin embargo, la compa帽铆a no proporcion贸 detalles sobre la velocidad a la que podr铆a aumentar la producci贸n ni sobre c贸mo lidiar con los obst谩culos regulatorios. La compa帽铆a espera iniciar la conducci贸n aut贸noma completa聽(sin supervisi贸n) en Texas y California el pr贸ximo a帽o. Podemos ver fuertes sentimientos de toma de beneficios tras el evento, que no proporcion贸 ning煤n aspecto importante a los inversores. Los mercados casi ignoraron la segunda versi贸n de los robots humanoides Optimus.

Goldman Sachs mantiene una calificaci贸n neutral en Tesla con un precio objetivo de 230$.

Goldman Sachs mantiene una calificaci贸n neutral en Tesla con un precio objetivo de 230$. Tesla demostr贸 un "progreso muy fuerte" con las capacidades del robot humanoide Optimus, mientras que Cybercab parec铆a atractivo. El banco de inversi贸n afirma que la falta de datos compartidos sobre el rendimiento de la conducci贸n aut贸noma completa, los detalles limitados sobre el negocio de los robotaxi y la ausencia de un veh铆culo de menor coste聽pueden ser decepcionantes para los mercados. Cotizaci贸n de Tesla Como podemos ver en el gr谩fico, la formaci贸n de doble techo genera presi贸n sobre las acciones de Tesla, con potencial para probar los 220$ (EMA200, la l铆nea roja). Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5 聽 Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "