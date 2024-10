📈Tesla sube casi un 10% tras la sesión, ya que los beneficios del tercer trimestre complacieron a Wall Street

Tesla (TSLA.US) ha publicado hoy su informe de beneficios del tercer trimestre. Las ventas fueron inferiores a las previstas, pero los beneficios y el flujo de caja libre fueron superiores a las esperadas por Wall Street. Las acciones han subido casi un 10% en las operaciones posteriores al cierre. La reacci贸n positiva general al informe de Tesla es un comienzo bastante positivo de la temporada de resultados de los 7 magn铆ficos de EE. UU., pero a pesar de eso, el Nasdaq-100 est谩 cayendo casi un 1,15% en este momento, ya que el fortalecimiento del d贸lar presion贸 a Wall Street. Por otro lado, el 铆ndice defendi贸 el nivel de 20.000 puntos y ahora se sit煤a en casi 20.300 puntos. Ingresos 25.180 millones de d贸lares frente a los 25.430 millones de d贸lares previstos

Beneficios por acci贸n (BPA): 0,72 d贸lares frente a los 0,60 d贸lares previstos

Flujo de caja libre (FCF): 2.470 millones de d贸lares frente a los 1.610 millones de d贸lares previstos

La empresa espera un ligero crecimiento en las entregas de veh铆culos en 2024 (Wall Street especul贸 sobre una din谩mica interanual negativa) Tesla est谩 volviendo a superar la zona de resistencia de la EMA200 (l铆nea roja, en el nivel de $218). Vale la pena se帽alar que, a pesar de las sugerencias de las empresas, las entregas interanuales siguen siendo positivas y no est谩n garantizadas, y las cifras generales de ventas fueron d茅biles, a pesar del crecimiento de las entregas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil 聽 Fuente: xStation5

