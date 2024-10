Tesla sube un 2% tras la imposición de nuevos aranceles por parte de la UE a los coches procedentes de China

Tesla ha experimentado un aumento en el precio de sus acciones a pesar de enfrentarse a nuevos aranceles europeos sobre los vehículos eléctricos (VE) fabricados en China. Si bien estos aranceles están diseñados para obstaculizar la competitividad de los VE chinos en el mercado europeo, Tesla ha logrado obtener una tasa arancelaria favorable debido a sus importantes inversiones en China. El impacto de los aranceles europeos Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil La decisión de la Unión Europea de imponer aranceles a los vehículos eléctricos chinos es una respuesta directa a las preocupaciones sobre prácticas comerciales desleales y subsidios gubernamentales. Estos aranceles tienen como objetivo proteger a los fabricantes de automóviles europeos y nivelar el campo de juego para los fabricantes nacionales de vehículos eléctricos. Sin embargo, los aranceles han tenido diferentes impactos en las diferentes marcas. También es importante destacar que estos aranceles se suman al arancel de importación estándar del 10% sobre los automóviles. Puntos clave sobre los aranceles: Los aranceles varían entre el 7,8% y el 35,3%, dependiendo de factores como la cooperación con la investigación antisubvenciones y los acuerdos de asociación con empresas europeas.

Se espera que los aranceles provoquen aumentos de precios para los vehículos eléctricos fabricados en China en Europa, lo que podría hacerlos menos atractivos para los consumidores.

Algunas marcas chinas, en particular aquellas con aranceles más altos, pueden enfrentar desafíos para mantener la competitividad y podrían ver reducida su participación en el mercado. La ventaja de Tesla Tesla, con sus importantes operaciones de fabricación en China, se ha beneficiado de una tasa arancelaria más baja del 7,8%. Este trato favorable es resultado de negociaciones y consideraciones relacionadas con las inversiones y contribuciones de la empresa a la economía china y también a sus inversiones en Europa, especialmente en Alemania. Las entregas de Tesla están aumentando Además de la ventaja arancelaria, otros factores han contribuido a las recientes ganancias de las acciones de Tesla: Fuertes cifras de entregas: Los resultados de entregas del tercer trimestre de Tesla, que cumplieron con las expectativas del mercado, impulsaron la confianza de los inversores. El fabricante de vehículos eléctricos entregó cerca de 463.000 unidades en el tercer trimestre, lo que fue más que en el segundo trimestre y el año anterior. Estuvo en línea con las expectativas del mercado, pero por debajo de las cifras rumoreadas de 465.000-470. Las entregas aumentaron en el tercer trimestre en comparación con las cifras del segundo trimestre y del año anterior. Fuente: Bloomberg Finance LP Ansiedad por el Robotaxi Day : el próximo evento centrado en la tecnología de conducción autónoma de Tesla y los planes de robotaxi ha generado entusiasmo y potencial para un crecimiento futuro.

: el próximo evento centrado en la tecnología de conducción autónoma de Tesla y los planes de robotaxi ha generado entusiasmo y potencial para un crecimiento futuro. Anuncio de retirada del mercado: si bien la retirada del mercado de los vehículos Cybertruck fue un revés menor, no afectó significativamente el precio de las acciones. También es importante señalar que Tesla está aceptando pedidos de una versión más económica de Cybertruck Non-Foundation Series. El informe financiero de Tesla para el tercer trimestre está previsto para el 23 de octubre. Las expectativas no son muy altas, por lo que, si nos fijamos en las cifras de entregas, existe la posibilidad de una sorpresa positiva y el precio de las acciones puede considerarse barato desde una perspectiva a corto plazo, en comparación con el S&P 500. Fuente: Bloomberg FInance LP. El precio ha subido más de un 2% hoy tras una caída de tres días. El precio se mantiene en una amplia consolidación entre 160 y 280. Si los acontecimientos recientes siguen apoyando el rendimiento de la empresa, existe la posibilidad de superar el máximo reciente de julio y alcanzar el nivel más alto desde septiembre de 2023. Fuente: xStation5.

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "