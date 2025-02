Trump está impulsando aranceles al acero y al aluminio, y este ha sido un tema clave en el mercado durante los últimos dos días. Los nuevos aranceles del 25% anulan todos los acuerdos existentes y entrarán en vigor el 4 de marzo. Sin embargo, el mercado asume que existe la posibilidad de algunas concesiones en las negociaciones entre los países hasta entonces, por lo que la reacción del mercado de divisas a la noticia ha sido relativamente tranquila. En el próximo día, toda la atención del mercado se centrará en los posibles nuevos comentarios de Trump y el testimonio del presidente de la Fed, Powell, ante el Congreso. En cuanto a Powell, deberíamos obtener extractos de su discurso momentos antes del inicio real del testimonio a las 16:00h. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los futuros apuntan a una apertura a la baja en la sesión europea de hoy

El testimonio de Powell en el Congreso y los posibles comentarios de Trump, en el foco de atención de los inversores Calendario diario: 16:00 - EE. UU., primer día de testimonio de Powell ante el Congreso

21:30 - EE. UU., discurso de Bowman y Williams de la FED

22:40 - EE. UU., datos del API sobre los inventarios de crudo

