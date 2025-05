Tipo de cambio en Chile abre estable ante señales mixtas desde EE.UU. y China

El tipo de cambio en Chile inició la jornada estable, en línea con el comportamiento del dólar a nivel global, que ha mostrado escasas variaciones durante el fin de semana. Este movimiento se da en un contexto marcado por nuevos anuncios desde Estados Unidos y señales económicas relevantes provenientes de China. Factores internacionales que influyen en el mercado Estados Unidos anunció la creación de un esquema de negociaciones comerciales recíprocas y escalonadas con 18 socios comerciales, con un plazo fijado hasta el 18 de julio. El objetivo de esta estrategia es facilitar y simplificar los procesos de negociación internacional.

Desde China, las autoridades han comenzado a reducir su demanda de productos estadounidenses en un esfuerzo por disminuir su dependencia comercial. Adicionalmente, funcionarios monetarios señalaron su disposición a recortar el coeficiente de reservas obligatorias y bajar las tasas de interés, si fuera necesario, para estimular el crecimiento económico. Impacto en los mercados de materias primas Estas noticias han generado un tono más pesimista para el mercado del cobre. La cotización del metal retrocede tras una conferencia de prensa en China que no entregó anuncios concretos sobre nuevas medidas de estímulo económico, lo que aumentó la incertidumbre entre los inversionistas. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Perspectivas para el peso chileno En este escenario, el peso chileno muestra un desempeño moderado, reflejando la estabilidad de las principales divisas globales. De mantenerse las condiciones actuales, se proyecta que el tipo de cambio podría acercarse a la zona de 920-925 pesos por dólar, en un entorno donde los inversionistas mantienen una mayor exposición al riesgo.

