Tipo de cambio estable en Chile mientras el mercado espera decisión de la Fed

El tipo de cambio en Chile ha mostrado pocas variaciones tras la sesión matutina, con movimientos iniciales a la baja y una posterior recuperación. Durante la apertura del mercado, el peso chileno se apreció un 0,3% frente al dólar, pero esta tendencia se revirtió alrededor de las 10:00 hrs. Al mediodía, el CLPUSD logró recuperar las pérdidas, ubicándose en torno a los 993 pesos por dólar. Factores que influyen en el mercado cambiario Este comportamiento está vinculado a dos factores clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fluctuaciones del dólar a nivel internacional , impulsadas por el sentimiento de los inversionistas.

Expectativas en torno a la reunión de política monetaria de la Reserva Federal (Fed), que se llevará a cabo hoy a las 16:00 hrs (hora Chile), seguida de una conferencia de prensa 30 minutos después. Si bien el mercado no espera cambios en la tasa de interés, las declaraciones del presidente de la Fed, Jerome Powell, serán cruciales para anticipar la trayectoria de la política monetaria. Otro aspecto a considerar es que se trata de la primera reunión bajo la administración de Donald Trump, lo que genera incertidumbre sobre posibles cambios en la dirección económica de EE. UU.. Será clave observar la evolución de las cuentas nacionales estadounidenses y el impacto de nuevas decisiones desde la Casa Blanca. Mercados asiáticos y la competencia en inteligencia artificial Las bolsas en China han mantenido una tendencia positiva, impulsadas por el dinamismo del sector tecnológico. Un actor clave en este contexto es DeepSeek, una empresa china que ha generado una fuerte competencia en el ámbito de la inteligencia artificial (IA), rivalizando con los desarrollos estadounidenses. En este sentido, Alibaba ha afirmado que sus servicios de IA ofrecen capacidades sin precedentes, reforzando la competencia global en este sector. Los inversionistas estarán atentos a la evolución de este mercado y al impacto de nuevas tecnologías en la hegemonía tecnológica mundial. Perspectivas para el peso chileno El mercado cambiario chileno seguirá influenciado por factores externos. A pesar de que esta semana no se esperan cambios en la tasa de interés en Chile, el tipo de cambio dependerá principalmente de: Las decisiones futuras de la Fed y su postura en materia de tasas.

Declaraciones de Trump en temas arancelarios, que podrían afectar el comercio global y el valor del dólar. Fuente: xStation5.

